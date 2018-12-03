На страже справедливости: сериал «Петрович»

Премьера на телеканале «МИР» . Новый захватывающий детектив «Петрович». В центре сюжета — адвокатская фирма. Ее сотрудники занимаются самыми сложными делами и прилагают немало усилий, чтобы доказать невиновность своих клиентов.

Этот многосерийный фильм не только о законе. Он о человеческих взаимоотношениях и жизненных проблемах. Картина рассказывает о том, на что порою идут люди из-за жадности.

Главный герой — бывший прокурор Трофим Петрович Стрельцов. После выхода на пенсию он продолжает заниматься любимым делом — преподает и открывает свою адвокатскую фирму. Вместе со своим помощником Егором он берет самые трудные дела. Они защищают клиентов, добираясь до истины. И порою им приходиться самим ввязываться в расследования, что приводит к неожиданным последствиям. Ведь главное условие фирмы «Петрович» — невиновный клиент. Если адвокаты найдут доказательства его вины, защищать не будут.

Премьера на телеканале «МИР» уже сегодня. В 19:20 в эфире покажут первые пять серий детектива «Петрович».