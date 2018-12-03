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Netflix отказывается от проектов Marvel 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Сорвиголова"
Популярный во всем мире стриминговый сервис Netflix начал исключать из своего вещания крупные проекты киновселенной Marvel.
За прошедшие несколько месяцев сервис объявил уже о закрытии трех сериалов вселенной. Среди них оказались такие популярные проекты, как "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак". Ожидается, что этим дело не ограничится и Netflix остановит работу с "Карателем" и "Джессикой Джонс". Эксперты убеждены, что это случится в самое ближайшее время — вероятно, после выхода новых сезонов, о которых уже было объявлено.
Аналитики считают, что такое развитие событий связано с открытием в будущем году нового сервиса Disney+. Предположительно, Disney, который является владельцем Marvel, и "воскресит" эти проекты на своей площадке.
Walt Disney , Netflix , Сериалы
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