Netflix отказывается от проектов Marvel

Популярный во всем мире стриминговый сервис Netflix начал исключать из своего вещания крупные проекты киновселенной Marvel.

За прошедшие несколько месяцев сервис объявил уже о закрытии трех сериалов вселенной. Среди них оказались такие популярные проекты, как "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак". Ожидается, что этим дело не ограничится и Netflix остановит работу с "Карателем" и "Джессикой Джонс". Эксперты убеждены, что это случится в самое ближайшее время — вероятно, после выхода новых сезонов, о которых уже было объявлено.