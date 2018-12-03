Названа дата премьеры нового сезона «Черного зеркала»

Первая серия пятого сезона популярного сериала выйдет на экраны 28 декабря этого года.

Дату премьеры удалось узнать одному из фанатов сериала, который увидел расписание премьер сервиса Netflix на официальной странице Twitter. Правда, сейчас эта запись недоступна: сообщение из блога было удалено. Но преданный поклонник успел сделать скрин графика премьер, который разлетелся по Сети.

Также известно, что первый эпизод будет носить название «Бармаглот», по имени героя из стихотворения Кэрролла, включенного в сказку «Алиса в Зазеркалье». Напомним, что этой информацией еще раньше делился один из поклонников сериала, опубликовавший фото с мест съемок новых серий.

Также стоит отметить, что авторы телефильма обещали дать зрителям возможность напрямую влиять на сюжет последней серии нового сезона.

Впервые фантастический сериал вышел на экраны в декабре 2011 года и на протяжении четырех сезонов приковывал к себе внимание зрителей. Каждый эпизод фильма, по задумке авторов, рассказывает отдельную историю. Но все они объединены одной темой: опасности, которую несет людям влияние на их жизнь развитие новых технологий.