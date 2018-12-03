Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет

Названа дата премьеры нового сезона «Черного зеркала» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Черное зеркало"
Первая серия пятого сезона популярного сериала выйдет на экраны 28 декабря этого года.
Дату премьеры удалось узнать одному из фанатов сериала, который увидел расписание премьер сервиса Netflix на официальной странице Twitter. Правда, сейчас эта запись недоступна: сообщение из блога было удалено. Но преданный поклонник успел сделать скрин графика премьер, который разлетелся по Сети.
Также известно, что первый эпизод будет носить название «Бармаглот», по имени героя из стихотворения Кэрролла, включенного в сказку «Алиса в Зазеркалье». Напомним, что этой информацией еще раньше делился один из поклонников сериала, опубликовавший фото с мест съемок новых серий.
Также стоит отметить, что авторы телефильма обещали дать зрителям возможность напрямую влиять на сюжет последней серии нового сезона.
Впервые фантастический сериал вышел на экраны в декабре 2011 года и на протяжении четырех сезонов приковывал к себе внимание зрителей. Каждый эпизод фильма, по задумке авторов, рассказывает отдельную историю. Но все они объединены одной темой: опасности, которую несет людям влияние на их жизнь развитие новых технологий.
Комментарии
Netflix , Сериалы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете22
Звездные двойники России и Голливуда18
Что стало с маленькой звездой «Чародеев»74
Названы лучшие сериалы года
Какими стали первые красавицы советского кино3
Видео
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:24
Джулия Робертс примерила искусственную грудь
ТВ
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
04:02
Ленты, которые стоит посмотреть в одиночестве
Фильмы Актеры
05:07
Какими стали первые красавицы советского кино
Актеры
08:24
Самые горячие мамочки-мультяшки
Фильмы
07:11
Положительные герои, которые выглядят плохими
Актеры Фильмы
02:54
Каким хотел сделать Хоботова Анатолий Равикович
Актеры Фильмы
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение