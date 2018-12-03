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Мартин задумал новый сериал по «Игре престолов» 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» и исполнительный продюсер сериала «Игра престолов», поделился идеей нового проекта по мотивам фэнтезийной саги. Об этом он рассказал The New York Times.
Мартин заявил, что вдохновился пьесой Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Произведение основано на «Гамлете» Уильяма Шекспира, однако главными его героями становятся второстепенные персонажи Розенкранц и Гильденстерн. «Мне еще не удалось убедить [телеканал] HBO в том, что это хорошая идея, но мне действительно хочется сделать что-то подобное», — признался он.
Писатель поведал, что его новый проект носит название «Копьеносцы», а сюжет шоу разворачивается параллельно событиям «Игры престолов». «История была бы не о Дэнни, Тирионе и Джейме. Они были бы на заднем плане, как Гамлет, и это было бы вроде: "Вот история о парне из городской стражи; вот история о проститутке в одном из борделей Мизинца; вот история об артисте, который приехал в город жонглировать и показывать трюки"», — рассказал Мартин, добавив, что все еще надеется убедить HBO запустить сериал в производство.
В июне телеканал одобрил создание приквела «Игры престолов». Действие нового сериала разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Главные роли в нем исполнят Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус. Название и дата выхода спин-оффа пока не раскрываются.
Абсурдистская трагикомедия Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» была написана в 1966 году. В 1990-м автор экранизировал свою работу с Гари Олдманом и Тимом Ротом в главных ролях.
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Комментарии
Уильям Шекспир , Наоми Уоттс , Джош Уайтхаус , Том Стоппард , Джордж Мартин , Тим Рот , New York Times , Сериалы
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