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Amazon назвал самые популярные сериалы Prime 2018 года 

Ruvod.com 5 часов назад
Фото: Ruvod.com
Amazon объявил, что «Tom Clancy’s Jack Ryan» и «Homecoming» стали самыми востребованными по всему миру оригинальными сериалами в этом году.
Объявляя рейтинги «Best of Prime 2018», гигант электронной розничной торговли заявил, что «The Marvelous Mrs. Maisel» стал самым признанным сериалом Prime в этом году после того, как собрал 8 наград Emmy Awards, в том числе в номинации выдающийся комедийный сериал.
Если говорить о региональных успехах, то в тройку городов, где показатель часов просмотра Prime Video на душу населения был наиболее высоким, стали Санта-Клара в США, Нордерштедт в Германии и Токай в Японии.
Жаворонки в США, Великобритании и Индии больше смотрели Prime Video в интервале с 7 до 9 утра по местному времени, чем в других странах, тогда как подписчики Prime в Японии, Германии и Испании больше, чем где бы то ни было, пользовались сервисом Prime Video в период с 11 вечера до часа ночи.
В части спорта, Amazon заявил, что 9 матчей NFL, которые были показаны в этом году на Prime Video и Twitch набрали совокупно 20 млн просмотров более чем в 200 странах и территориях, включая США.
Совокупно, по заявлению Amazon, этот год стал рекордным по числу новых подписчиков Amazon Prime, а подписка доступна теперь в 17 странах.
В США, излюбленной покупкой членов клуба Prime были Fire TV Stick с Alexa Voice Remote, а также Echo Dot.
«Мы рады приносить улыбки в праздничные дни, будь то быстрая бесплатная доставка, предложения любимых продуктов, например органических яблок из Whole Foods Market, или отмеченный наградами «The Marvelous Mrs. Maisel», — заявил Жем Сибэй, вице-президент Amazon Prime.
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