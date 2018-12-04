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7 сериалов, снятых по книгам 

Журнал ОК! 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Карточный домик"
Вместе с онлайн-кинотеатром ivi мы собрали самые интересные сериалы, снятые по книгам, которые определенно стоят вашего времени.

«Правда о деле Гарри Квеберта»

Маркус Голдман — молодой успешный писатель, издавший первую книгу и подписавший шикарный контракт на вторую, которую даже не начал. Время идет, книга не пишется, издательство, выдавшее аванс, напоминает о себе все агрессивнее. Тогда отчаявшийся автор едет в гости к своему учителю и наставнику писателю Гарри Квеберту, живущему в штате Мэн. Но вдохновение не приходит к Маркусу и там, зато вместо работы он сует нос в тайну Гарри, а позже узнает, что Квеберт обвиняется в убийстве несовершеннолетней девушки, пропавшей тридцать три года назад. Ситуация нарисовалась неоднозначная, и Маркус начинает собственное расследование. Одну из главных ролей в экранизации детективного романа Жоэля Диккера сыграл Патрик Дэмпси.

«Ярмарка тщеславия»

У Ребекки Шарп, выпускницы частного пансиона мисс Пинкертон, нет ни денег, ни приличной родословной, а только предложение стать гувернанткой в аристократической семье и острое желание вырваться из бедности и закрепиться в высшем обществе Британии. Для достижения этих целей Бекки не побрезгует никакими средствами. Яркая и смешная интерпретация классического викторианского романа Уильяма Теккерея с Оливией Кук в главной роли.

«Рассказ служанки»

В недалеком будущем по никому неизвестным причинам у женщин резко снизилась способность к зачатию, а власть на части территории США захватили религиозные фанатики, чтящие Ветхий Завет. В основанном ими государстве Галаад власть принадлежит элите, прибравшей к рукам и фертильных женщин, названных Служанками. Лишенные прав, имен и индивидуальности, женщины должны вынашивать и рожать детей, зачатых во время ритуального изнасилования, отдавать их своим хозяевам и переходить в новую семью, где все повторится сначала. Антиутопия снята по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд, второй сезон от первоисточника отклонился, но сделано это при участии и под контролем автора.

«Карточный домик»

Политический триллер об амбициозных супругах Фрэнке и Клэр Андервуд, прорвавшихся к вершине власти США. Пара, обладающая большим талантом в составлении многоходовых партий, не чурается ни шантажа, ни крови, ни ловких подножек, приводящих к краху карьеры противника. Но при таких характерах вскоре противостояние начинается и внутри их союза. В шестом сезоне героиня осталась одна, но со сложным политическим «наследством», оставленным Фрэнком. Это сделало историю только интереснее и напряженнее. Сериал снят по роману британского писателя Майкла Доббса, но сценаристы не следовали каждой букве первоисточника, так что даже если вы читали книгу, вам будет интересно.

«Американские боги»

Экранизация одного из лучших романов Нила Геймана, который рассказывает о богах, живущих в Америке. Какие-то из-них старые и приехали в страну вместе с переселенцами, рабами и беглецами, а какие-то зародились уже в современном мире, когда жизнь полностью изменилась. Новые боги пытаются развязать войну за веру людей, а Старые боги ослабли, им нужна помощь, и Мистер Среда берет к себе на работу бывшего заключенного по имени Тень, только что похоронившего свою жену. В первый сезон поместилось примерно 120 из 700 страниц книги, и мы очень ждем продолжения.

«Кондор»

Шпионский триллер о программисте Джо Тернере, работающем в компании-подрядчике ЦРУ, снят одновременно по мотивам романа «Шесть дней Кондора» и его экранизации «Три дня Кондора», вышедшей на экраны в 1975 году. Программа, написанная Тернером, смогла вычислить исламского фанатика, готовившего самый крупный в истории теракт. На следующий день на офис Джо напали, его люди погибли, а сам он оказался втянут в заговор, в котором замешаны политики, бизнесмены и даже сотрудники ЦРУ.

«Анна Каренина»

Классический русский роман Льва Толстого, экранизированный Кареном Шахназаровым. В роли Анны Карениной и Алексея Вронского — блистательные Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Если вы думаете, что видели эту историю в десятке постановок и зачем тратить время на еще одну, то у Шахназарова Каренина оказалась жива, а действие сериала происходит в двух временных линиях: во второй половине XIX века в Российской империи и в начале XX века в Китае на Русско-японской войне.
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