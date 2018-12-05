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Популярные сериалы, которые закончатся в 2019 году 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
В 2019 году зрители увидят последние сезоны девяти сериалов, завоевавших популярность во всем мире. В список закрывающихся проектов попали культовые сериалы «Игра престолов» и «Теория большого взрыва».
Дата премьеры финального сезона «Игры престолов» пока держится в секрете. Известно, что в будущем году на экраны выйдут последние шесть эпизодов сериала, стартовавшего еще в 2011 году. Кроме того, о закрытии проекта объявили создатели «Теории большого взрыва». Есть мнение, что такое решение было принято по инициативе исполнителя главной роли Джима Парсонса.
В конце года выйдет и завершающий, четвертый сезон сериала «Мистер Робот». Съемки заключительных 12 эпизодов уже стартовали в Нью-Йорке. Сообщается, что роли в продолжении сериала исполнят актеры, задействованные в предыдущих сезонах.
2019 год станет последним и для полюбившегося аудитории сериала «Готэм». Завершающий сезон расскажет о превращении Брюса Уэйна в Бэтмена. Следующим ударом для поклонников станет закрытие шпионского триллера «Родина» с Клэр Дэйнс в главной роли. Его заключительные серии покажут в июне.
Закроется в будущем году и сериал «Вице-президент», премьера которого состоялась семь лет назад. Последние семь серий выйдут в эфир предстоящей весной.
Наконец, в 2019-ом зрителям предстоит увидеть последние эпизоды сериалов «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Любовники».
В городе N: последние новости
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