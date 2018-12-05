Пять новых сериалов декабря

На декабрь нечасто выпадают громкие телепремьеры — этот месяц традиционно отводится для рождественских и новогодних спецвыпусков и прочих программ праздничной тематики.

Но, конечно, совсем без интересных релизов зрители не останутся: вот и в конце 2018 года Syfy запустит научно-фантастический хоррор по рассказу автора «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина Netflix попытается упрочить международные позиции с двумя триллерами — детективным немецким и фэнтезийным австралийским, а BBC перенесёт на экран британскую классику — Агату Кристи и Ричарда Адамса.

Подробнее о пяти новых сериалах декабря — в материале RT.

«Летящие сквозь ночь»

Со 2 декабря на Syfy и Netflix

2 декабря первые зрители уже оценили повторную попытку экранизировать научно-фантастический рассказ создателя «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина и частично ремейк снятого по нему фильма «Ночной полёт» 1987 года. Сам писатель в проекте участия не принимал из-за обязательств перед HBO, однако релиз поддержал: по его словам, зрителей ждёт хичкоковский «Психо» — только в космосе. Герои «Летящих сквозь ночь» — учёные, которые ищут таинственное инопланетное существо, но по дороге вынуждены бороться со спятившим бортовым компьютером (привет Стэнли Кубрику ).

«Собаки Берлина»

С 7 декабря на Netflix

Суровый и бодрый проект на немецком языке рассказывает о жизни двух берлинских полицейских, которым приходится вместе расследовать убийство звезды национальной футбольной сборной. Классический бадди-муви разбавляется социальным комментарием: один из детективов — уроженец восточной части города, второй — этнический турок.

Это уже второй немецкий сериал Netflix — прошлогодняя «Темнота» довольно неожиданно для всех стала международным хитом. Повторится ли подобное с «Собаками Берлина», пока неясно. Но перекочевавший из «Темноты» Феликс Крамер , а также отсылающий к легендарному «Комиссару Рексу» постер вселяют надежду.

«Страна приливов»

С 14 декабря на Netflix

Стриминговый гигант продолжает захватывать планету: на экраны выходит первый австралийский проект из числа оригинальных шоу Netflix. И выглядит он, как выглядел бы сериал «H2O: Просто добавь воды», написанный Стивеном Кингом . По сюжету «Страны приливов» отсидевшая в тюрьме девушка возвращается в родной городок Орфелин-Бэй на побережье. Она мечтает начать новую, спокойную жизнь, однако её планы нарушает странное событие: на берег выносит тело одного из местных рыбаков. Вскоре выясняется, что к его смерти может быть причастна таинственная коммуна, состоящая из полусирен-полулюдей.

Создателями проекта выступили Стивен М. Ирвин и Ли Макграт, до этого работавшие над сериалами «Секреты и ложь» и «Доктор Хэрроу». Главную героиню сыграла актриса и модель Шарлотта Бест, телекарьера которой стартовала в 2007 году в культовом (и, вероятно, вечном) австралийском мыле «Домой и в путь». Её партнёром по экрану стал Дастин Клэр , известный по роли Гая Ганника в сериале «Спартак»

«Обитатели холмов»

С 22 декабря на BBC One и Netflix

Важное для британской культуры событие — выход очередной экранизации знакового фэнтезийного романа Ричарда Адамса «Обитатели холмов». В 1978 году Мартин Розен снял по этой книге полнометражный мультфильм «Опаснейшее путешествие», который считается одним из лучших анимационных произведений всех времён. В «Обитателях…» описываются приключения группы кроликов, вынужденных искать новый дом.

«Убийства по алфавиту»

С 26 декабря на BBC One