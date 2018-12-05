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Пять новых сериалов декабря 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
На декабрь нечасто выпадают громкие телепремьеры — этот месяц традиционно отводится для рождественских и новогодних спецвыпусков и прочих программ праздничной тематики.
Но, конечно, совсем без интересных релизов зрители не останутся: вот и в конце 2018 года Syfy запустит научно-фантастический хоррор по рассказу автора «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина, Netflix попытается упрочить международные позиции с двумя триллерами — детективным немецким и фэнтезийным австралийским, а BBC перенесёт на экран британскую классику — Агату Кристи и Ричарда Адамса.
Подробнее о пяти новых сериалах декабря — в материале RT.

«Летящие сквозь ночь»

Со 2 декабря на Syfy и Netflix
2 декабря первые зрители уже оценили повторную попытку экранизировать научно-фантастический рассказ создателя «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина и частично ремейк снятого по нему фильма «Ночной полёт» 1987 года. Сам писатель в проекте участия не принимал из-за обязательств перед HBO, однако релиз поддержал: по его словам, зрителей ждёт хичкоковский «Психо» — только в космосе. Герои «Летящих сквозь ночь» — учёные, которые ищут таинственное инопланетное существо, но по дороге вынуждены бороться со спятившим бортовым компьютером (привет Стэнли Кубрику).
В главных ролях снялись Гретхен Мол («Тринадцатый этаж», «Поезд на Юму»), Оуэн Маккен (сериал «Мэрлин»), Дэвид Аджала (сериал «Супергёрл»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости», сериал «Фарго») и Брайан Фрэнсис О’Бирн (мини-сериал «Милдред Пирс»). Среди продюсеров значатся Дэниел Серон («Декстер», «Менталист», оригинальные «Зачарованные») и Даг Лайман («Тусовщики», «Экстази», фильмы о Джейсоне Борне, «Мистер и миссис Смит»).

«Собаки Берлина»

С 7 декабря на Netflix
Суровый и бодрый проект на немецком языке рассказывает о жизни двух берлинских полицейских, которым приходится вместе расследовать убийство звезды национальной футбольной сборной. Классический бадди-муви разбавляется социальным комментарием: один из детективов — уроженец восточной части города, второй — этнический турок.
Это уже второй немецкий сериал Netflix — прошлогодняя «Темнота» довольно неожиданно для всех стала международным хитом. Повторится ли подобное с «Собаками Берлина», пока неясно. Но перекочевавший из «Темноты» Феликс Крамер, а также отсылающий к легендарному «Комиссару Рексу» постер вселяют надежду.

«Страна приливов»

С 14 декабря на Netflix
Стриминговый гигант продолжает захватывать планету: на экраны выходит первый австралийский проект из числа оригинальных шоу Netflix. И выглядит он, как выглядел бы сериал «H2O: Просто добавь воды», написанный Стивеном Кингом. По сюжету «Страны приливов» отсидевшая в тюрьме девушка возвращается в родной городок Орфелин-Бэй на побережье. Она мечтает начать новую, спокойную жизнь, однако её планы нарушает странное событие: на берег выносит тело одного из местных рыбаков. Вскоре выясняется, что к его смерти может быть причастна таинственная коммуна, состоящая из полусирен-полулюдей.
Создателями проекта выступили Стивен М. Ирвин и Ли Макграт, до этого работавшие над сериалами «Секреты и ложь» и «Доктор Хэрроу». Главную героиню сыграла актриса и модель Шарлотта Бест, телекарьера которой стартовала в 2007 году в культовом (и, вероятно, вечном) австралийском мыле «Домой и в путь». Её партнёром по экрану стал Дастин Клэр, известный по роли Гая Ганника в сериале «Спартак».

«Обитатели холмов»

С 22 декабря на BBC One и Netflix
Важное для британской культуры событие — выход очередной экранизации знакового фэнтезийного романа Ричарда Адамса «Обитатели холмов». В 1978 году Мартин Розен снял по этой книге полнометражный мультфильм «Опаснейшее путешествие», который считается одним из лучших анимационных произведений всех времён. В «Обитателях…» описываются приключения группы кроликов, вынужденных искать новый дом.
В новом мини-сериале звери говорят голосами Джеймса Макэвоя, Николаса Холта, Бена Кингсли, Джеммы Артертон, Питера Капальди, Оливии Колман и Тома Уилкинсона. На смену известной песне Арта Гарфанкела Bright Eyes пришла композиция Сэма Смита Fire on Fire.

«Убийства по алфавиту»

С 26 декабря на BBC One
В конце декабря состоится премьера ещё одного интересного проекта — экранизации хрестоматийного романа Агаты Кристи «Убийства по алфавиту» про приключения бельгийского детектива Эркюля Пуаро. Несмотря на то, что главная роль в нём досталась не эталонному Пуаро Дэвиду Суше (как-никак, тому уже 72 года), актёрский состав сериала не может не радовать: как минимум потому, что детектива сыграл Джон Малкович.
Также в мини-сериале снялись знакомые по поттериане Руперт Гринт и Ширли Хендерсон, а также Тара Фицджеральд («Легенда») и Эндрю Бьюкен («Все деньги мира», сериал «Бродчёрч»). Руководила проектом Сара Фелпс — штатная специалистка BBC по Кристи, Чарльзу Диккенсу и Джоан Роулинг.
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