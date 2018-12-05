Фильм «Елки» станет сериалом

Киноэпопея «Ёлки» после выхода в эфир последнего фильма фрашизы «Ёлки последние» перейдёт на малые экраны. Теперь это будет сериал, а покажет его в следующем году, как предполагается, телеканал СТС.

При этом, как заверил режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов , «дух и форму» проекта сохранятся. Сюжет по-прежнему будет основан на нескольких переплетённых между собой историях.

«На канале СТС будет произведён и на следующий год, я надеюсь, выйдет сериал «Ёлки». В том же самом формате, который рассказывает о жизни людей, готовящихся встретить Новый год»,

— рассказал Бекмамбетов в ходе пресс-конференции, посвящённой выходу последней части киносериала.

Вместе с тем, он отметил, что роли в сериале сыграют уже другие актёры. Главной героиней станет девушка.

Комедия «Ёлки последние» выйдет в российский прокат 27 декабря.

Участники пресс-конференции также рассказали о создании первого новогоднего телеканала «Ёлки TV», о котором ранее рассказывал News.ru. Он начнёт вещание 7 декабря и будет много эфирного времени уделять киноэпопее «Ёлки».