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Фильм «Елки» станет сериалом 

News.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Елки новые"
Киноэпопея «Ёлки» после выхода в эфир последнего фильма фрашизы «Ёлки последние» перейдёт на малые экраны. Теперь это будет сериал, а покажет его в следующем году, как предполагается, телеканал СТС.
При этом, как заверил режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, «дух и форму» проекта сохранятся. Сюжет по-прежнему будет основан на нескольких переплетённых между собой историях.
«На канале СТС будет произведён и на следующий год, я надеюсь, выйдет сериал «Ёлки». В том же самом формате, который рассказывает о жизни людей, готовящихся встретить Новый год»,
— рассказал Бекмамбетов в ходе пресс-конференции, посвящённой выходу последней части киносериала.
Вместе с тем, он отметил, что роли в сериале сыграют уже другие актёры. Главной героиней станет девушка.
Комедия «Ёлки последние» выйдет в российский прокат 27 декабря.
Участники пресс-конференции также рассказали о создании первого новогоднего телеканала «Ёлки TV», о котором ранее рассказывал News.ru. Он начнёт вещание 7 декабря и будет много эфирного времени уделять киноэпопее «Ёлки».
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