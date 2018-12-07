Тарантино тайно готовит телесериал 

Американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино может готовиться к съемкам телесериала — на это указывают одинаковые имена персонажей из его последнего фильма "Однажды в Голливуде" и классического сериала-вестерна телеканала CBS, пишет The Hollywood Reporter.
В издании отметили, что одного из персонажей "Однажды в Голливуде" зовут Скотт Лансье — точно такая же фамилия служила названием классическому вестерну, который выходил на экраны с 1968 по 1970 годы.
THR узнал, что Тарантино проводил переговоры со вдовой правообладателя сериала "Лансье", однако их итог в данный момент остается неизвестным.