Тарантино тайно готовит телесериал

В издании отметили, что одного из персонажей "Однажды в Голливуде" зовут Скотт Лансье — точно такая же фамилия служила названием классическому вестерну, который выходил на экраны с 1968 по 1970 годы.

THR узнал, что Тарантино проводил переговоры со вдовой правообладателя сериала "Лансье", однако их итог в данный момент остается неизвестным.