5 лучших мини-сериалов 2018 года

До конца года еще есть время на то, чтобы посмотреть пару мини-сериалов. Осталось только выбрать, каких.

«Великолепные Медичи»

Историческая драма, премьера которой прошла недавно на КиноПоиске, рассказывает о самой влиятельной семье Италии эпохи Ренессанса — Медичи, которые из банкиров превратились в абсолютных властителей Флоренции. Средневековый тосканский город Вольтерра, вилла Д’Эсте в Тиволи и шедевр архитектуры Возрождения палаццо Пикколимини в Сиене выступили декорациями для рассказа о запутанной и противоречивой истории Лоренцо Медичи , получившего прозвище Великолепный. При его правлении семья Медичи достигла небывалого политического могущества, превратив Флорентийскую республику в абсолютную монархию, при этом став колыбелью для культурного возрождения европейской цивилизации. Несмотря на прошедшие 500 лет, основные проблемы человечества остались те же: зависть, борьба за власть и лицемерие. Впрочем, из любой ситуации можно выйти победителем — учимся у Лоренцо Великолепного. «Острые предметы»

«Острые предметы»

Загадочные исчезновения маленьких девочек в городке штата Миссури становятся центральной сюжетной линией сериала с Эми Адамс в главной роли. Однако сериал в итоге превращается не в детективное повествование, а в рассказ об отношениях между матерями и дочерями, поисках своего призвания и о внутренних монстрах, живущих в каждом. «Патрик Мелроуз»

«Патрик Мелроуз»

Представьте себе настоящего англичанина Вустера из романов Вудхауза с таким же блестящим образованием и тонким чувством юмора, но с трудным детством и наркотическими зависимостями — так перед вами предстанет герой Бенедикта Камбербэтча Патрик Мелроуз, главный герой сериала, основанного на романах номинанта Букеровской премии Эдварда Сент-Обина. Смотреть стоит отважным и готовым размышлять на самые широкие темы — от насилия в семье до жизни высшего света. «Чудо: Слезы Мадонны

«Чудо: Слезы Мадонны»

Итальянский мини-сериал о кровоточащей статуэтке Мадонны, превращающей жизнь в кошмар каждого, кто приблизится к ней. В центре драматических событий оказывается врач-лаборант Сандра, ухаживающая за больной матерью, священник Марчелло, потерявший веру азартный игрок и сексоголик, и премьер-министр Фабрицио Пьетромаки, который пытается сохранить мир в стране. Не так часто на экраны выходят качественные европейские сериалы, так что эта премьера вдвойне интересна. «Пикник у Висячей скалы»

«Пикник у Висячей скалы»