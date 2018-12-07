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По сериалу «Очень странные дела» выпустят игру 

Рамблер 6 часов назад
Фото: "Очень странные дела"
На основе сюжета популярного сериала от Netflix "Очень странные дела" создадут игру. Она будет называться Stranger Things 3: The Game, сообщает издание Variety.
Это будет пиксельный боевик в двухмерном пространстве. По сюжету братьям Даффер кто-то вставляет палки в колеса, из-за чего никак не получается снять новый сезон телешоу. В итоге они обращаются к начальнику полиции Хопперу, чтобы разрешить ситуацию.
Игровой проект создается при поддержке Netflix. Дата выхода игры точно неизвестна, но планируется ее выпустить в 2019 году. Она будет доступна всем пользователям на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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