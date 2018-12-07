Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Стас Намин снимет в США фильм о Горбачеве и Рейгане 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский рок-музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин, снявший ранее ряд документальных фильмов, работает над съемками многосерийной ленты о президентах СССР и США Михаиле Горбачеве и Рональде Рейгане. Об этом Намин сообщил в пятницу ТАСС на показе своего фильма "Реальная Куба" в московском Музее Победы.
"Я занимаюсь созданием фильма о саммите в Рейкьявике, о том, как в свое время Рейган и Горбачев смогли перейти от холодной войны к нормальным отношениям", — отметил он.
По словам Намина, съемки фильма ведутся в США. Это будет многосерийный проект, состоящий из 16 частей. Фильм будет художественным, но при этом будет основан на документальных данных. "Я изучаю американские документы о Рейгане и российские — о Горбачеве", — добавил режиссер.
Как рассказал Намин, вся труппа актеров — американская, копродюсером стал Том Ньюман, а сценаристом — Джеймс Манос, работавший над проектами "Клан Сопрано" и "Декстер". "Мы только начинаем работать, это займет года два-три — не меньше. Сейчас мы только сценарием занимаемся", — поделился Намин.
11-12 октября 1986 года в столице Исландии Рейкьявике лидеры двух государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган проводили переговоры о стратегических вооружениях СССР и США. Несмотря на то, что ни один документ в ходе встречи не был подписан, саммит в Рейкьявике считается историческим, поскольку именно эта встреча, по мнению ряда историков, положила конец холодной войне между СССР и США.
ТАСС: последние новости
Актер Сами Насери приехал в Москву на переговоры по поводу съемок в фильме Всероссийский показ фильмов о войне ко Дню Героев Отечества стартовал в Петербурге Глоток детства: в прокат вышел "Телохранитель киллера"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятье фильма «Полтергейст»
В США назвали номинантов на «Золотой глобус»
10 самых обсуждаемых фильмов за 2018 год
Актеры, променявшие Голливуд на фильмы для взрослых2
Пять экранизаций великих книг Чингиза Айтматова
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:21
Будоражащие секреты «Суперсеймеки»
Фильмы
04:09
Постыдные моменты в прямом эфире
ТВ
03:07
Нелепые ляпы бондианы
Фильмы
02:51
Чем Леонид Гайдай расстроил Леонида Куравлёва
Актеры
04:39
Польские актрисы, которых обожали в СССР
Актеры
04:39
Актеры, снимавшиеся в кино в глубокой депрессии
Актеры Фильмы
10:05
Невероятные кинотеории, придуманные фанатами
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение