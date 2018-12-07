Стас Намин снимет в США фильм о Горбачеве и Рейгане

Российский рок-музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин , снявший ранее ряд документальных фильмов, работает над съемками многосерийной ленты о президентах СССР и США Михаиле Горбачеве и Рональде Рейгане. Об этом Намин сообщил в пятницу ТАСС на показе своего фильма "Реальная Куба" в московском Музее Победы.

"Я занимаюсь созданием фильма о саммите в Рейкьявике, о том, как в свое время Рейган и Горбачев смогли перейти от холодной войны к нормальным отношениям", — отметил он.

По словам Намина, съемки фильма ведутся в США. Это будет многосерийный проект, состоящий из 16 частей. Фильм будет художественным, но при этом будет основан на документальных данных. "Я изучаю американские документы о Рейгане и российские — о Горбачеве", — добавил режиссер.

Как рассказал Намин, вся труппа актеров — американская, копродюсером стал Том Ньюман, а сценаристом — Джеймс Манос, работавший над проектами "Клан Сопрано" и "Декстер". "Мы только начинаем работать, это займет года два-три — не меньше. Сейчас мы только сценарием занимаемся", — поделился Намин.

11-12 октября 1986 года в столице Исландии Рейкьявике лидеры двух государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган проводили переговоры о стратегических вооружениях СССР и США. Несмотря на то, что ни один документ в ходе встречи не был подписан, саммит в Рейкьявике считается историческим, поскольку именно эта встреча, по мнению ряда историков, положила конец холодной войне между СССР и США.