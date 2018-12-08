Сериалы, которые нужно досмотреть в этом году

В преддверии 2019 года выбрали 11 новых сериалов осени, которые стоит посмотреть до подведения итогов этого года. Берите на заметку!

"Моя гениальная подруга"

Одна из главных литературных сенсаций 2010-х наконец-то переедет на малый экран. Без пяти минут великий "Неаполитанский квартет" Элены Ферранте получил заказ сразу на 4 сезона от HBO собственно, по восьмисерийному сезону на книгу. Первый расскажет о детстве и юности двух подруг из Неаполя бедной и умной Лену и еще более бедной и еще более умной Лилы.

От сериала не стоит ждать откровений: все же первоисточник из-за описаний внутренних переживаний героини кажется совсем неэкранизируемой высотой, но даже качественный пересказ всех устроит. Именно таким и получился сериал это аутентичный перенос романов Ферранте для массового зрителя, который должен устроить тех, кто читал "Квартет", и тех, кто о нем ничего не знал.

"Маленькая барабанщица"

Шестисерийная экранизация одноименного шпионского романа от мастера жанра Джона Ле Карре. В центре сюжета молодая актриса, которая на отдыхе в Греции знакомится с привлекательным мужчиной. Это совсем не курортный роман, а часть спецзадания офицера израильской разведки по предотвращению серии терактов в Европе. За постановку всех серий отвечает автор "Олдбоя" Пак Чхан Ук, а главные роли исполнили Александр Скарсгард Майкл Шеннон , а также талантливая Флоренс Пью. Получился яркий, но сильно растянутый шпионский сериал про интересный конфликт и не интересный роман, в котором, к огромному сожалению, совсем не видно авторского почерка корейца.

"Телохранитель"

Маленькая сенсация малых экранов короткий британский сериал, который затесался в элитную компанию номинантов на "Золотой глобус". "Телохранитель" посвящен жизни молодого ветерана, который, вернувшись с фронта, обеспечивает безопасность важным политическим деятелям.

Его новой клиенткой становится министр внутренних дел, сгусток того, что он презирает в современной Великобритании. По злой иронии, став телохранителем человека, который погубил жизни тысяч солдат, главный герой в любой момент может сорваться и сам стать главной угрозой.

Политические интриги, внезапное сексуальное напряжение и хорошо поставленные экшен-сцены принесли сериалу любовь профессиональной прессы и зрителей, а актеру Ричарду Мэддену возможность (по слухам) побороться за роль нового Бонда.

"Возвращение домой"

Создатель "Мистера Робота" решил взять перерыв перед выходом финального 4-го сезона, чтобы создать новое ТВ-детище (ну и отполировать сценарий своего главного сериала, надеемся). "Возвращение домой" основано на выдуманном подкасте Хайди ( Джулия Робертс ) когда-то работала в одноименном учреждении, которое помогает солдатам вернуться с фронта и адаптироваться к "гражданке". Несколько лет спустя она ушла, но после того, как Министерство обороны США начало интересоваться ее увольнением, Хайди решила вспомнить о настоящих причинах, заставивших ее уйти. Только это плохо соотносится с той историей, которую она привыкла о себе рассказывать.

Новое творение Эсмаила с первых минут удивляет внезапной свободой передвижения (особенно для экранизации подкаста) камера взмывает ввысь, преследует героиню, а потом, в лучших традициях "Мистера Робота", оставляет его на задворках кадра. Очередной режиссерский подвиг шоураннера прекрасно подчеркивает запутанный сюжет психологической драмы, в которой Джулия Робертс сыграла одну из лучших ролей за последние годы.

"Маньяк"

Один из создателей первого сезона "Настоящего детектива" Кэри Фукунаги решил снова поработать с Netflix (3 года назад на платформе выходил его фильм "Безродные звери"). "Маньяк" расскажет историю двух больных, похудевшего Джонны Хилла и Эммы Стоун , запертых в психиатрической больнице.

Их единственный путь на выход новое экспериментальное средство, которое позволяет сбежать во множественные миры, созданные собственной фантазией. От сериала легко отмахнуться, назвав его экранизацией самого простого учебника по психологии, но эксперименты на ТВ дело редкое, поэтому "Маньяку" точно стоит дать шанс.

"Призрак дома на холме"

Еще один приятный сюрприз среди осенних новинок смесь драмы и хоррора под названием "Призраки дома на холме". Нелинейный, запутанный, в меру страшный и технически совершенный сериал рассказывают о чете Крейн в разных временных периодах: в начале 90-х, когда семья из семи человек благополучно въехала в пугающее поместье, и в наше время, когда ее остатки пытаются выжить с целым букетом проблем, появившихся после короткого пребывания в доме.

Сериал удивительным образом умудряется по-настоящему пугать (чего только стоят десятки призраков, раскиданных по заднему плану сцен-флешбэков) и говорить про то, как детские травмы формируют личность и до конца жизни остаются раной без коросты.

"Сочувствую вашей утрате"

Один из самых недооцененных сериалов года. Трогательная история вдовы, которая пытается справиться со смертью мужа. Стабилизация жизни и отношений с родственниками и друзьями сменяется внезапными находками о загадочном прошлом супруга, о котором девушка совсем не догадывалась.

Пока рано говорить, но сериал, созданный для платформы Facebook Watch, вполне можно будет занести в категорию "сюрпризы года": крепкий интригующий сценарий, хорошая режиссура и отличные актерские работы оказывается, для счастья нужно не так уж и много. Остается надеяться, что сериал получит парочку наград и заставит зрителей обратить на себя внимание, потому что, в отличие от многих проектов, "Соболезную вашей утрате" действительно заслуживает признания.

"Побег из тюрьмы Даннемора"

Бен Стиллер-режиссер (в первую очередь известный по "Невероятной жизни Уолтера Митти") экранизировал реальную историю побега трехлетней давности. В нью-йоркской тюрьме Даннемора двое мужчин совратили работницу учреждения, чтобы та помогла им сбежать. План сработал, но бывшим заключенным пришлось пуститься в бега по всем США. Мини-сериал со звездным актерским составом уже получил признание в виде двух номинаций на "Золотой глобус". Сейчас остается надеяться, что успех не заставит шоураннеров продлить сериал на второй сезон, бессмысленно растянув короткую историю.

"Леденящие душу приключения Сабрины"

Новый сериал про ведьмочку Сабрину однозначно получился мрачным и не похожим на ситком нашего детства. Настолько, что даже сатанисты хотели судиться с создателями и Netflix за незаконное использование статуи Бафомета. Впрочем, поклонения дьяволу, убийства, жертвоприношения и казни всего лишь ширма для актуальной подростковой драмы, которая заложена в фундамент сериала. Многих это, мягко говоря, взбесило, а другим понравилось, что шоу соответствует актуальной повестке дня. Как раз для последних в середине декабря выйдет специальный рождественский эпизод, а уже в апреле полноценный второй сезон.

"Нарко"

Оригинальный сериал, как вы помните, рассказывал историю поимки самого Пабло Эскобара, но затянулся на два сезона, чтобы в третьем совсем уйти от темы и расслабиться. Спин-офф как раз должен придать новых сил проекту и раскрыть его потенциал, потому что сериалу еще есть что предложить. Колумбия сменяется Мексикой, а Бойд Холбрук Педро Паскаль Диего Луной и Майклом Пеньей. Одно остается неизменным желание бравых блюстителей закона пересажать всех распространителей героина. В этот раз под их прицел попал известный картель Гвадалахары, и, судя по продлению на 2-й сезон, война только начинается.

"Шучу"

Одна из главных новинок сезона, а по совместительству важное для Джима Керри возвращение, хоть и на малый экран. Актер играет ведущего детского шоу, чья жизнь в один момент стремительно идет под откос. Дома семейный кризис, а на работе нужно как-то веселить детей. А ведь еще нужно как-то не сойти с ума.

Новое детище Мишеля Гондри (режиссера "Вечного сияния чистого разума") медленно разгоняется, но ближе к концу основательно встает на ноги и находит идеальный баланс между драмой и комедией. Сериал уже продлили на второй сезон, поэтому нет сомнений, что все ошибки исправят, недостатки удалят, а плюсы заметно приумножат.