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Тест: кем вы могли бы стать в «Игре престолов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
"Игра престолов", бесспорно, главный сериал эпохи. Одним героям мы сочувствуем, других ненавидим, но каждый из нас хотя бы раз представлял себя на их месте и задумывался, как бы сам поступил в тот или иной момент.
Любопытно, что в сериале, кажется, вообще нет строго положительных и непротиворечивых персонажей. Герои раз за разом совершают странные неоднозначные поступки, заставляя зрителя задумываться о природе добра и неоспоримости прописных истин. Это очень похоже на реальную жизнь, которая имеет миллион оттенков и нюансов и не раскрашена в черно-белые цвета.
Пройдите наш тест и узнайте, кем бы вы стали в "Игре престолов" и как сложилась бы ваша судьба в мрачном Вестеросе.
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