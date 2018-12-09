Тест: кем вы могли бы стать в «Игре престолов» 

"Игра престолов", бесспорно, главный сериал эпохи. Одним героям мы сочувствуем, других ненавидим, но каждый из нас хотя бы раз представлял себя на их месте и задумывался, как бы сам поступил в тот или иной момент.
Любопытно, что в сериале, кажется, вообще нет строго положительных и непротиворечивых персонажей. Герои раз за разом совершают странные неоднозначные поступки, заставляя зрителя задумываться о природе добра и неоспоримости прописных истин. Это очень похоже на реальную жизнь, которая имеет миллион оттенков и нюансов и не раскрашена в черно-белые цвета.
Пройдите наш тест и узнайте, кем бы вы стали в "Игре престолов" и как сложилась бы ваша судьба в мрачном Вестеросе.