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Доктором Кто по‐прежнему будет женщина 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Актриса Джоди Уиттакер, которая стала тринадцатым по счету Доктором Кто в одноименном сериале, продлила контракт. Она появится еще как минимум в одном сезоне. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Телесериал «Доктор Кто» появился на экранах 55 лет назад, но впервые за его историю главную роль исполнила женщина. Впервые Джоди Уиттакер предстала перед зрителями в прошлом году. Путешественник во времени в столь привлекательном с эстетической точки зрения виде зрителям понравился. Достаточно позитивные комментарии о новом сезоне сериала были получены и от критиков. Новый образ был признан настолько успешным, что компания Mattel создала даже куклу Барби, очень напоминающую Джоди.
Уиттакер призналась, что пока не готова уйти из сериала, так как в восторге от работы в команде и от тех сюжетных ходов, которые предлагают сценаристы.
«Я не могу дождаться, когда мне удастся вернуться и снова приступить к работе над этой невероятной ролью. Это было необыкновенное путешествие, которое я не готова закончить», — сообщила актриса.
Ранее считалось, что Уиттакер повторит судьбу Кристофера Экклстона, который появился в сериале лишь на один сезон. Но в начале декабря BBC подтвердила продление контракта актрисы. Также руководители проекта сообщили, что впервые в своей 55-летней истории зрители не увидят любимый сериал в Рождество. Обычно весь день 25 декабря по телевидению идут спецвыпуски и юбилейные серии «Доктора Кто». Причину нарушения традиции в компании BBC не озвучили.
Праздничный выпуск выйдет на телеэкраны лишь 1 января 2019 года. Сценарий для него написал Крис Чибнелл, а режиссером выступил Уэйн Йип. Подробности сюжета так и не просочились в Сеть, но фанаты предполагают, что Доктор в исполнении Джоди Уиттакер снова будет бороться со злом и обязательно победит.
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