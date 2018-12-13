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Джордж Мартин пообещал продолжение «Игры Престолов» 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал закончить серию книг "Песнь Льда и Пламени", по мотивам которой снят популярный сериал "Игра Престолов". Об этом он сообщил в своем блоге.
"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени",
— пообещал писатель.
Мартин добавил, что вскоре на экраны выйдет финальный сезон "Игры Престолов", а также сообщил о подготовке приквела для сериала.
Сериал по романам писателя стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. "Игру престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".
Выход финального восьмого сезона сериала намечен на апрель 2019 года.
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