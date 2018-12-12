Лучшие сериальные новинки года

Если вы любите сериалы, то наверняка следите за выходом новых историй. Но в потоке премьерных показов кое-какие отличные сериалы вы могли упустить. Эти саги, вышедшие в 2018 году, определённо заслуживают того, чтобы их посмотреть.

1. «Террор». В центре сюжета — британская экспедиция по освоению Арктики. Начальником экспедиции был опытный офицер Джон Франклин , для которого арктический поход 1845-1847 годов стал четвёртым. Моряки отправились ко льдам на двух кораблях «Террор» и «Эребус» и пропала. О приключениях исследователей и рассказывает сериал, снятый по одноимённой книге американского писателя Дэна Симмонса . Продюсером истории стал Рилди Скотт. Сериал пришёлся зрителям по вкусу, так что сейчас снимается второй сезон.

2. «Шучу». Трагикомедия, в которой снялся Джим Керри , затронула многих. Главный герой новеллы — звезда детского телешоу, добряк и весельчак. Он может поднять настроение кому угодно, кроме самого себя и членов своей семьи, которые оказались в трагической ситуации. Аудитория увидела в сериале отголоски катастрофы, которая случилась в жизни самого Керри несколько лет назад. Режиссёр и продюсер сериала — Мишель Гондри, с которым Джим уже встречался во время работы над фантастической драмой «Вечное сияние чистого разума» (2004).

Смотрите видео и узнайте о других сериалах, которые украсят ваш досуг.