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Лучшие сериальные новинки года 

Рамблер 3 часа назад
Если вы любите сериалы, то наверняка следите за выходом новых историй. Но в потоке премьерных показов кое-какие отличные сериалы вы могли упустить. Эти саги, вышедшие в 2018 году, определённо заслуживают того, чтобы их посмотреть.
1. «Террор». В центре сюжета — британская экспедиция по освоению Арктики. Начальником экспедиции был опытный офицер Джон Франклин, для которого арктический поход 1845-1847 годов стал четвёртым. Моряки отправились ко льдам на двух кораблях «Террор» и «Эребус» и пропала. О приключениях исследователей и рассказывает сериал, снятый по одноимённой книге американского писателя Дэна Симмонса. Продюсером истории стал Рилди Скотт. Сериал пришёлся зрителям по вкусу, так что сейчас снимается второй сезон.
2. «Шучу». Трагикомедия, в которой снялся Джим Керри, затронула многих. Главный герой новеллы — звезда детского телешоу, добряк и весельчак. Он может поднять настроение кому угодно, кроме самого себя и членов своей семьи, которые оказались в трагической ситуации. Аудитория увидела в сериале отголоски катастрофы, которая случилась в жизни самого Керри несколько лет назад. Режиссёр и продюсер сериала — Мишель Гондри, с которым Джим уже встречался во время работы над фантастической драмой «Вечное сияние чистого разума» (2004).
Смотрите видео и узнайте о других сериалах, которые украсят ваш досуг.
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