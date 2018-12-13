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Объявлен полный состав сериала «Мандалорец» 

Фильм.Ру + ещё 1 4 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Disney и Lucasfilm объявили официальный актёрский состав игрового сериала "Мандалорец" из вселенной "Звёздных войн". Шоураннером проекта выступает сценарист и продюсер Джон Фавро.
Так, к уже заявленным ранее Педро Паскалю ("Нарко", "Игра престолов"), Джине Карано ("Дэдпул") и Нику Нолти ("Скорбь") примкнули Карл Уэзерс ("Хищник", "Рокки"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие"), Эмили Суоллоу ("Сверхъестественное"), Омид Абтахи ("Американские боги") и Вернер Херцог ("Джек Ричер").
Действие сюжета шоу развернётся после падения Галактической Империи и до возникновения Первого Ордена. Зрителям предстоит наблюдать за нелёгкой судьбой одинокого стрелка, обитающего в отдалённых уголках галактики, где уже не действуют законы Новой Республики.
Режиссёрами "Мандалорца" выступают Дэйв Филони ("Звёздные войны: Войны клонов"), который отснимет первые две серии, Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарёк", "Реальные упыри"), Дебора Чоу ("Царство", "Высокая цена жизни"), Рик Фамуйива ("Наркотик") и Брайс Даллас Ховард дочь постановщика спин-оффа "Хан Соло" Рона Ховарда.
Всего планируется выпуск 10 эпизодов с суммарным бюджетом $100 миллионов. Релиз "Мандалорца" ожидается во второй половине 2019 года на стриминговом сервисе Disney+.
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