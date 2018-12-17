Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

5 зарубежных сериалов с участием российских звезд 

Рамблер 9 часов назад
Фото: HBO
Поклонники известных иностранных сериалов еще больше проникаются любовью к проекту, если видят в них любимых российских актеров. В последнее время русские знаменитости стали все чаще появляться в топовых сериалах. Мы решили рассказать вам, какие зарубежные сериалы посмотреть, чтобы полюбоваться на наших звезд.

1. “Игра Престолов”

Юрий Колокольников стал единственным российским актером, который принял участие в съемках сериала «Игры Престолов». Он появился в четвертом сезоне в роли людоеда Стира. Сам Колокольников не раз говорил в интервью, что раньше не любил фэнтези, но стал поклонником сериала в процессе съемок.

2. «МакМафия»

Это первый зарубежный сериал, который пригласил так много российских звезд — Алексея Серебрякова, Марию Шукшину, Марию Машкову, Софью Лебедеву, Кирилла Пирогова и других. Сериал «МакМафия» о семье русского бизнесмена, сбежавшего от Кремля в Лондон. Мария Шукшина в одном интервью рассказала, что если бы этот сериал был про "поганых" русских, она бы отказалась. Ее подкупила человечная и правдивая история в сериале.

3. «Шпионка»

Зарубежный сериал «Шпионка» известного продюсера Джей Джей Абрамса выходил в эфир с 2001 по 2006 года. Владимир Машков появляется в четвертом сезоне «Шпионки» в роли лидера террористов по имени Милош Крадич, который вел подрывную деятельность по всей Европе. Интересно, что на этом совместная работа Абрамса и Машкова не закончилась, позже американский продюсер предложил Машкову роль в четвертой части фильма «Миссия невыполнима».

4. «Политиканы»

Российский актер Игорь Жижикин часто снимается в зарубежных сериалах — в основном он играет русских агентов или бандитов. Он также появляется в сериале «Шпионка» и играет подельника Квентина Тарантино. В «Политиканах» ему досталась роль русского министра иностранных дел, который пытается ухаживать за госсекретарем США в исполнении Сигурни Уивер.

5. «Секс в большой городе»

Балетмейстер Михаил Барышников, который запомнился американскому зрителю по фильму «Белые ночи», сыграл одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе». Он играет возлюбленного Кэрри Брэдшоу, русского художника Александра Петровского.
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые откровенные клипы русских поп-звезд1
Вышли трейлеры самых ожидаемых фильмов 2019 года
Как сегодня выглядят звезды «Спасателей Малибу»
Блеск и нищета «Содержанок»
«Аквамен» возглавил российский прокат2
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
02:38
«Аквамен» возглавил российский прокат
Фильмы
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
13:31
Актеры-мужчины, убедительно сыгравшие женщин
Актеры Фильмы
10:04
Фильмы следующего года, которых не ждут
Фильмы Актеры
13:03
Забавные существа из кино
Фильмы
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
06:48
Малоизвестные комедии, которые достойны внимания
Фильмы
03:00
Почему не было женской драки в комедии
Актеры Фильмы
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение