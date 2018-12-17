Блеск и нищета «Содержанок»

Скандальный театральный режиссер Константин Богомолов дебютирует на экране с многосерийным фильмом "Содержанки". Актрисы рассказывают, о чем сериал, где искать реальных содержанок в России, счастливы ли они.

Сериал "Содержанки" только формально можно назвать первой картиной в кинокарьере Богомолова. Он уже отснял два фильма: экранизации спектакля "Год, когда я не родился" с Анной Чиповской и рассказа Владимира Сорокина "Настя", где Дарья Мороз сыграла отца-каннибала. Даты релиза пока неизвестны, зато "Содержанок" покажут уже весной 2019 года.

В центре сюжета саратовская художница Даша (Софья Эрнст), которая приезжает в Москву к своей богатенькой подруге Марине (Маруся Фомина) в надежде на красивую жизнь. Провинциальная девушка сразу попадает за кулисы светской столицы. Ее подруга Марина живет за счет женатого чиновника Игоря ( Сергей Бурунов ), с которым ее свела сваха Алиса ( Ольга Сутулова ). Но пока одни считают миллионы, другие думают, у кого взять в долг до зарплаты. К последним относится следователь Лена (Дарья Мороз). Ее познакомит с гламурной жизнью светской Москвы расследование дела об убийстве одной из содержанок.

О смысле киносериала

Моя героиня живет в мире условностей, в котором нужно иметь статус и соответствовать ему. За всем этим она забывает, чего сама действительно хочет. Получается, что это история о несвободных людях и о том, как они сами себе устраивают эту несвободу.

Ольга Сутулова

актриса

Это история о разочаровании людей, живущих в жестких рамках светской Москвы. Они верят только в то, что могут пощупать и потрогать. То есть во все материальное. Этот сериал не просто о содержанках, а обо всех, кто манипулирует жизнью и потребляет ее. Они полны тихого отчаяния, которое граничит с безразличием.

актриса

Сериал про реальных людей, не прилизанных сценарными экзерсисами. Мы не снимали документальное кино, но каждая сцена получилась живой и жесткой. У нас очень реальные персонажи со своими грехами и радостями. Это круто. \

Дарья Мороз

актриса

О том, живут ли "содержанки" за пределами МКАД

История с содержанками возможна и в Питере, и в Москве. Но в столице масштабы понаваристее. А вот в Саратове совсем с этим сложно, раз моя героиня Даша приехала покорять столицу. Но я не могу сказать наверняка, никогда там не была.

Софья Эрнст

актриса

В столице своя светская энергетика. Подобная история про жестких баб невозможна за пределами МКАД. Здесь сконцентрированы женщины, которые готовы сцапать мужика, и мужики, которые сцапывают, а потом выбрасывают. Можно сказать, что Москва — одна из главных героинь сериала.

Дарья Мороз

актриса

Учитывая размах и материальный достаток персонажей, город, в котором происходит действие, однозначно — Москва. В центральных городах России такое тоже возможно, но я не уверена.

Сабина Ахмедова

актриса

Сериал о Москве 2018 года. Это очень честная и циничная в своей жесткости история, которая возможна только в столице.

Ольга Сутулова

актриса

О том, счастливы ли "Содержанки"

Они скорее несчастны. У "Содержанок" шаткое положение, ведь ниточка, которая их связывает с миром власти и денег, очень тонкая. Она в любой может порваться. Для моего персонажа быть содержанкой — это трамплин. В будущем она хочет быть независимой и открыть свою галерею.

Софья Эрнст

актриса

По-моему, быть содержанкой печально. Во всех есть потенциал, особенно в женщинах, далеко не все содержанки глупые. Понять, содержанка женщина или нет, можно по ее общению с мужчиной. С ним она всегда манко-сахарная, гипертрофированно сексуальная. Но на самом деле это маска, которая ничего не значит.

Сабина Ахмедова

актриса

Мне кажется, содержанкам комфортно. Когда они выходили замуж не по любви, они понимали на что идут, и верили, что так будет лучше. Содержанки заменили любовь комфортом, который в современной жизни зачастую важнее. Каждая женщина мечтает, чтобы рядом был прекрасный принц, который будет ее обеспечивать. Но какими средствами они осуществят это желание, вопрос совести каждой в отдельности.

Дарья Мороз

актриса