Netflix купила права на «Троцкого»

Созданная продюсером Александром Цекало компания Sreda продала права на показ сериала "Троцкий" американскому онлайн-кинотеатру Netflix . Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря компании Кристину Микерову.

"Мы продали права на показ онлайн-кинотеатру Netflix, сделка была закрыта осенью этого года", — сказала Микерова.

О переговорах по поводу продажи своего продукта Александр Цекало говорил еще в прошлом году.

Восьмисерийный сериал "Троцкий" шел на Первом канале осенью 2017 года. В драме создатели показали жизнь политического деятеля и революционера Льва Троцкого с 1898 по 1940 годы.

Творческий коллектив сериала получил за эту работу три премии ТЭФИ. "Троцкий" был признан лучшим телевизионным сериалом. Также награды получили его режиссеры и исполнитель главной роли Константин Хабенский.