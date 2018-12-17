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Netflix купила права на «Троцкого» 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Троцкий"
Созданная продюсером Александром Цекало компания Sreda продала права на показ сериала "Троцкий" американскому онлайн-кинотеатру Netflix. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря компании Кристину Микерову.
"Мы продали права на показ онлайн-кинотеатру Netflix, сделка была закрыта осенью этого года", — сказала Микерова.
О переговорах по поводу продажи своего продукта Александр Цекало говорил еще в прошлом году.
Восьмисерийный сериал "Троцкий" шел на Первом канале осенью 2017 года. В драме создатели показали жизнь политического деятеля и революционера Льва Троцкого с 1898 по 1940 годы.
Главные роли сыграли Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Виктория Полторак. Режиссерами стали Константин Статский и Александр Котт.
Творческий коллектив сериала получил за эту работу три премии ТЭФИ. "Троцкий" был признан лучшим телевизионным сериалом. Также награды получили его режиссеры и исполнитель главной роли Константин Хабенский.
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