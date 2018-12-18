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7 сезон сериала «Элементарно» станет последним 

Киноафиша 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Элементарно"
«Мы собрались всей командой и обсудили перспективы шоу как с коммерческой точки зрения, так и с творческой. Мы единодушно решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы попрощаться с нашим любимым сериалом», — прокомментировала новость и закрытии «Элементарно» глава CBS Келли Кал.
Напомним, что премьера современной истории Шерлока Холмса состоялась в 2012 году. В эксцентричного британца, переехавшего в Нью-Йорке, чтобы лечиться от наркомании, перевоплотился Джонни Ли Миллер. Его куратора и верную помощницу Джоан Ватсон сыграла звезда «Ангелов Чарли» Люси Лью. На протяжении всех шести лет сериал, к сожалению, так и не выбился в лидеры и признан самым непопулярным шоу из всех проектов на CBS.
Кадр из сериала «Элементарно»
Седьмой и финальный сезон «Элементарно» будет сокращен до 13 эпизодов и выйдет в эфир CBS весной 2019 года.
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