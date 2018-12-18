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Netflix приобрел права на телесериал «Троцкий» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Троцкий"
Крупнейшая онлайн-платформа Netflix приобрела права на показ российского сериала "Троцкий".
"Netflix приобрел права на показ многосерийного фильма "Троцкий". Сериал с Константином Хабенским в главной роли уже доступен на платформе", — сообщили в пресс-службе компании "Среда".
Напомним, что премьера этого сериала состоялась 6 ноября прошлого года на Первом канале. Режиссерами телесериала стали Александр Котт и Константин Статский. Главные роли исполнили Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин и Михаил Пореченков.
Появление сериала на телеэкранах было приурочено к столетию Октябрьской Революции. Сериал показывает события ХХ века и то, через что пришлось пройти Льву Троцкому. Также телесериал повествует о событиях революции 1905 года, показывает съезд в 1906 году и Октябрьский переворот 1917 года.
За все свое время существования "Троицкий" получил три премии ТЭФИ.
Теперь этот сериал будет доступен в 190 странах по всему миру. По последним данным, охват аудитории платформы Netflix достигает 120 миллионов подписчиков.
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