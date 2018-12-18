Netflix приобрел права на телесериал «Троцкий»

Крупнейшая онлайн-платформа Netflix приобрела права на показ российского сериала "Троцкий".

"Netflix приобрел права на показ многосерийного фильма "Троцкий". Сериал с Константином Хабенским в главной роли уже доступен на платформе", — сообщили в пресс-службе компании "Среда".

Появление сериала на телеэкранах было приурочено к столетию Октябрьской Революции. Сериал показывает события ХХ века и то, через что пришлось пройти Льву Троцкому . Также телесериал повествует о событиях революции 1905 года, показывает съезд в 1906 году и Октябрьский переворот 1917 года.

За все свое время существования "Троицкий" получил три премии ТЭФИ.

Теперь этот сериал будет доступен в 190 странах по всему миру. По последним данным, охват аудитории платформы Netflix достигает 120 миллионов подписчиков.