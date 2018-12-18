«Кинопоиск» назвал лучшие сериалы года 

Редакция сайта "Кинопоиск" составила рейтинг лучших сериалов года.
Топ списка возглавила российская картина "Домашний арест", снятая режиссером "Бумера" и "Родины" Петром Бусловым по сценарию комика Семена Слепакова. По сюжету мэра-взяточника заключают под домашний арест по месту прописки — в коммунальной квартире. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал "Домашний арест" забавным сериалом с "узнаваемыми персонажами".
Второе место портал отвел итальянской драме "Baby" о жизни двух школьниц. "Яркие персонажи, стильный саундтрек и запоминающийся сюжет", — утверждают авторы рейтинга.
На третьей строчке расположился сериал "Барри" — американская черная комедия о жизни киллера с Биллом Хейдером в главной роли.
Четверо место авторы рейтинга присудили американскому фантастическому боевику "Видоизмененный углерод", высоко оценив визуальные эффекты картины.
Пятерку замыкает российский сериал "Звоните ДиКаприо!". Эксперты особенно отметили режиссерскую работу Жоры Крыжовникова, который, по их мнению, "всегда был ближе к народу, чем остальные режиссеры". Картина повествует о ВИЧ-инфицированном актере, чью роль исполнил Александр Петров, и его непростых отношениях с близкими.