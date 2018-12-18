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Три сериала для самого мистического времени года 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Страшные сказки"
Зима — время особенное и даже немного мистическое. Рано наступает темнота, снег отражает огни — и превращает привычные пейзажи в волшебные. Недаром внимание великих мистиков от искусства всегда было приковано к этому времени года.
Можно вспомнить гоголевскую «Ночь перед рождеством», холодные и загадочные пейзажи американского художника Бирджа Харрисона или пугающий триллер «Сияние» Стенли Кубрика с бесконечными снегами и ужасами. Мы выбрали три сериала, которые помогут окунуться в мистический мир на много зимних вечеров подряд!

"Страшные сказки"

Этот международный проект США, Ирландии и Великобритании собрал лучшие мистические истории европейской культуры. Своеобразная «британская история ужасов» показывает нам викторианский Лондон, в котором богатый путешественник лорд Малькольм Мюррей ищет пропавшую дочь и собирает для этого странную команду людей, имеющих неординарные способности. Создатели сериала сумели привлечь к съемкам впечатляющий актерский состав.
Лорда Мюррея играет легендарный «Джеймс Бонд» Тимоти Далтон, его загадочную соратницу Ванессу Айвз, девушку с экстрасенсорными способностями и темным прошлым, сама звезда европейского и голливудского кино Ева Грин. Роль талантливого стрелка из бродячей труппы исполнил Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина», «Перл Харбор»).
Актер, с ранних лет игравший в большом кино, впервые за многие годы появился в проекте для телевидения. Не менее яркие образы воплотили звезды сериалов. Гарри Тредэвэй, в этом году поразивший зрителей ролью маньяка в экранизации Кинга «Мистер Мерседес», в сериале играет Виктора Франкенштейна, молодого хирурга из известной каждому истории.
Соратница Доктора Кто, британская актриса Билли Пайпер, появится в роли ирландской девушки легкого поведения, бегущей от своего прошлого. Сериал сочетает в себе мистику и фэнтези, юмор и хоррор, сексуальность и жестокость, экшн и драму — чем и захватывает с самых первых минут.

"Табу"

Еще один британский проект, наполненный мистикой. Автор сериала, исполнивший в нем главную роль — Том Харди («Безумный Макс», «Веном»).
По сюжету, который Харди написал вместе со своим отцом, наследник богатых земель в Северной Америке, путешествовавший более 10 лет по Африке, Джеймс Дилейни, возвращается в Лондон на похороны отца. В скором времени он узнает, что отец был отравлен, а наследством хотят завладеть влиятельные дельцы из Ост-Индской компании, которые уже договорились с его сестрой.
Как быстро становится ясно, Дилейни не просто так путешествовал по Африке: весь татуированный и шрамированный, он произносит непонятные заклинания и видит духов умерших. Теперь единственная его задача — отстоять свое право и отомстить убийцам отца.
Кому-то сериал от студии Ридли Скотта и создателей сериала «Острые козырьки» может показаться слишком темным и жестким, однако история сильной личности, противостоящей всему миру, захватывает и не дает переключиться. К тому же художники проекта со всей ответственностью отнеслись к антуражу сериала: смердящие и грязные улицы Лондона, исторический костюмы и события, грим и спецэффекты. Все детали добавляют плюсов к атмосфере мистической драмы.

"Британия"

Эта фэнтезийная драма разворачивается в начале нашей эры на территории нынешней Великобритании.
В 43 году Римская Империя один за другим завоевывает британские города, а местные племена склоняются перед армией, которую возглавляй сильный полководец Авл Плавтий. Кажется, что спасти местные земли может только чудо.
И оно случается, когда римская армия достигает территории кельтов — не только отважных воинов, но и магов, друидов и местных древних сил. Враждующие обычно кельтские племена объединяются, чтобы дать противнику решительный отпор.
Зрителей ждут масштабные батальные сцены, интриги, любовные истории и много магии. Режиссерами проекта стали опытные мастера многосерийного жанра — Люк Уотсон («Чисто английские убийства», «Бесстыдники»), Кристоф Шреве («Мыслить как преступник», «Мистер Робот») и Руперт Райл-Ходжес («Аббатство Даунтон», «Бешеные псы»).
Главный сценарист сериала Джез Баттеруорт участвовал в создании фильма о Бонде «007: СПЕКТР» и криминальной истории «Черная месса».
Мистическое настроение и увлекательные сюжетные повороты –то, что объединяет сериалы в этой подборке. Каждый из них можно начать смотреть прямо сейчас в онлайн-кинотеатре ViP Play.
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