Назван лучший отечественный сериал года

"По общей совокупности баллов первую строчку занимает сериал Жоры Крыжовникова "Звоните Ди Каприо!" (25,5 балла), на втором месте — "Обычная женщина" (21,5 балла), на третьем — "Домашний арест" (18,5 балла) и на четвертой строчке — "Ненастье" (9 баллов)",

— говорится в сообщении. Остальные претенденты получили меньшее количество баллов.

В опросе приняли участие 16 экспертов из ведущих российских СМИ. Каждый из них назвал тройки фаворитов из 241 сериала, которые вышли на экраны в 2018 году. В общий список попали 14 проектов, причем только шесть сериалов упомянуто более одного раза.