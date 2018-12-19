Назван лучший отечественный сериал года 

МОСКВА, 19 декабря /ТАСС/. Сериал Жоры Крыжовникова "Звоните Ди Каприо!" с Александром Петровым в главной роли набрал больше всего баллов и стал лидером ежегодного рейтинга лучших отечественных сериалов по версии кинокритиков. Об этом в среду сообщил сайт о русскоязычном кино "Кино-театр.ру".
"По общей совокупности баллов первую строчку занимает сериал Жоры Крыжовникова "Звоните Ди Каприо!" (25,5 балла), на втором месте — "Обычная женщина" (21,5 балла), на третьем — "Домашний арест" (18,5 балла) и на четвертой строчке — "Ненастье" (9 баллов)",
— говорится в сообщении. Остальные претенденты получили меньшее количество баллов.
В опросе приняли участие 16 экспертов из ведущих российских СМИ. Каждый из них назвал тройки фаворитов из 241 сериала, которые вышли на экраны в 2018 году. В общий список попали 14 проектов, причем только шесть сериалов упомянуто более одного раза.
Сериал "Звоните Ди Каприо!" Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) рассказывает про актера Егора Румянцева, который находится на пике популярности и устал от славы. Внезапно он узнает, что неизлечимо болен.