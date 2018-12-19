«Приключения Сабрины» продлили сразу на два сезона

Потоковый гигант заказал 16 новых эпизодов, по 8 в каждом сезоне. Съемки стартуют уже в начале 2019 года.

«Хвала Сатане! Я так рад, что мои партнеры по Netflix и Warner Bros поддержали мой мрачный проект о самой известной ведьме-подростке. Я в восторге от того, что продолжу рассказывать о леденящих душу приключениях Сабрины с нашим невероятным актерским составом во главе с неудержимой Кирнан Шипка»,

— сказал создатель сериала Роберто Аггире-Сакаса.

Напомним, что сюжет сериала строится вокруг 16-летней Сабрины, которая пытается найти свой путь и определить к какому миру она принадлежит — миру живых или мертвых. Первая часть приключения вышла на Netflix в октябре, вторая часть ожидается 5 апреля 2019 года.