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Безруков анонсировал второй сезон «Годунова» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @s_bezrukov
Актер опубликовал в своем микроблоге несколько кадров из будущих серий.
Первый сезон сериала «Годунов» прошел на телевидении в ноябре этого года и получил хорошие рейтинги, благодаря грамотной рекламной компании и звездному актерскому составу. В проекте приняли участие такие звезды как Виктор Сухоруков, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий. И хотя в адрес сериала было довольно много критики, своих зрителей он все же нашел.
Первый сезон «Годунова» повествовал о последних днях правления Ивана Грозного и восхождении на престол его сына, царевича Федора Иоанновича.
Сергей Безруков сыграл в сериале роль Бориса Годунова, который становится доверенным лицом молодого царя.
О том, что у «Годунова» будет продолжение, объявили практически сразу после выхода в эфир первого сезона сериала. Более того, стало известно, что работу над эпизодами второй части вели практически параллельно со съемками первой.
В новом сезоне Сергей Безруков выступит уже в роли полноправного царя. Премьерные серии второго сезона зрители увидят уже в 2019 году.
Комментарии
Сериалы , Сергей Маковецкий , Светлана Ходченкова , Виктор Сухоруков , Борис Годунов , Иван Грозный , Первый канал
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