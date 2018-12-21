Безруков анонсировал второй сезон «Годунова»

Актер опубликовал в своем микроблоге несколько кадров из будущих серий.

Светлана Ходченкова, Первый сезон сериала «Годунов» прошел на телевидении в ноябре этого года и получил хорошие рейтинги, благодаря грамотной рекламной компании и звездному актерскому составу. В проекте приняли участие такие звезды как Виктор Сухоруков Сергей Маковецкий . И хотя в адрес сериала было довольно много критики, своих зрителей он все же нашел.

Первый сезон «Годунова» повествовал о последних днях правления Ивана Грозного и восхождении на престол его сына, царевича Федора Иоанновича.

Сергей Безруков сыграл в сериале роль Бориса Годунова , который становится доверенным лицом молодого царя.

О том, что у «Годунова» будет продолжение, объявили практически сразу после выхода в эфир первого сезона сериала. Более того, стало известно, что работу над эпизодами второй части вели практически параллельно со съемками первой.

В новом сезоне Сергей Безруков выступит уже в роли полноправного царя. Премьерные серии второго сезона зрители увидят уже в 2019 году.