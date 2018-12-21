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Лучшие сериалы 2018 года 

Рамблер 2 часа назад
В 2018 году свет увидели не только кинофильмы, но и сериалы, которые по качеству не уступают художественным фильмам. В сегодняшних сериалах сюжет куда более захватывающий, чем в классических мыльных операх, да и к созданию этих историй авторы подходят более тщательно. Эти сериалы 2018 года определённо заслуживают внимания.
1. «Маньяк». Главные герои, которые прежде не были знакомы друг с другом, соглашаются на участие в медицинском эксперименте. Разработанный учёными препарат должен избавлять пациентов от всех физических и психических отклонений. Однако в ходе эксперимента участники понимают, что у препарата есть кое-какие побочные эффекты. В проекте в жанре «чёрной комедии» снялись Эмма Стоун и Джона Хилл.
2. «Барри». Ещё один сериал, в котором есть элементы «чёрной комедии», повествует о мужчине, когда-то служившем в морской пехоте. Сейчас он работает наёмным убийцей и по заданию отправляется в Лос-Анджелес. Тем он внезапно понимает, что в нём умирает великий артист и пытается реализоваться как актёр.
3. «Американцы». Этот сериал — не премьера, он стартовал ещё в 2013. Интрига в ленте, действие которой происходит в первой половине восьмидесятых годов, когда ещё не завершилась «холодная война», закручена вокруг обычных американцев, ведущих вполне благопристойный образ жизни. На самом деле они — агенты КГБ.
Комментарии
Сериалы , Видео , Эмма Стоун
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