Начались съемки новых эпизодов «Беверли-Хиллз, 90210» с прежними актерами

Стало известно, что съемки новых серий культового телешоу 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" уже стартовали.

Действия сериала развернутся спустя 20 лет после тех событий, на которых все и завершилось. В главной роли — любимые телезрителями актеры, уже известные по старым эпизодам телешоу.

Позврослевшие Бренда, Келли, Донна, Брендон и Дилан предстанут в новых ипостасях. Каждый герой расскажет историю своей жизни и покажет, как сложилась его судьба.

Сериал "Беверли-Хиллз, 90210" не раз признавался одним из самых успешных телепроектов 90-х.

Создатели возлагают большие надежды на перезапуск шоу, сделав упор именно на то, что в эпизодах задействованы все те же актеры.

Когда же новые эпизоды выйдут в свет пока неизвестно.