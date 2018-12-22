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Начались съемки новых эпизодов «Беверли-Хиллз, 90210» с прежними актерами 

Рамблер 5 часов назад
Фото: "Беверли-Хиллз 90210"
Стало известно, что съемки новых серий культового телешоу 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" уже стартовали.
Действия сериала развернутся спустя 20 лет после тех событий, на которых все и завершилось. В главной роли — любимые телезрителями актеры, уже известные по старым эпизодам телешоу.
Позврослевшие Бренда, Келли, Донна, Брендон и Дилан предстанут в новых ипостасях. Каждый герой расскажет историю своей жизни и покажет, как сложилась его судьба.
Сериал "Беверли-Хиллз, 90210" не раз признавался одним из самых успешных телепроектов 90-х.
Создатели возлагают большие надежды на перезапуск шоу, сделав упор именно на то, что в эпизодах задействованы все те же актеры.
Когда же новые эпизоды выйдут в свет пока неизвестно.
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