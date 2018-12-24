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В новом сериале Шерлока сделают преступником 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"
Главным героем планируют сделать вовсе не знаменитого детектива.
Как сообщает портал NME, компания Netflix заявила о желании снять сериал по произведениям Артура Конан Дойля. Согласно полученной информации, сценаристом нового проекта станет Том Бидвелл. Автор сценария «Опаснейшего путешествия» готов приступить к работе. Кстати, именно ему пришла в голову идея полностью изменить привычный взгляд на дела, раскрываемые известным детективом.
Бидвелл предложил сделать главными героями нового проекта беспризорников, которые помогали Шерлоку Холмсу в его расследованиях, предоставляя сыщику важную информацию.
Портал NME цитирует сценариста:
У Шерлока Холмса есть группа беспризорных детей, которые помогают собирать улики, поэтому наш сериал о том, что было бы, если бы Шерлок оказался просто наркоманом и преступником, а его дела решали бы дети, и он только пользовался их трудом?
По задумке автора, Шерлок, по сути, станет преступником, присваивающим чужую славу.
Когда именно стоит ждать новое прочтение известной всем истории о знаменитом Шерлоке, пока не сообщается.
Комментарии1
Сериалы , Шерлок Холмс , Артур , Netflix
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