В новом сериале Шерлока сделают преступником

Главным героем планируют сделать вовсе не знаменитого детектива.

Как сообщает портал NME, компания Netflix заявила о желании снять сериал по произведениям Артура Конан Дойля . Согласно полученной информации, сценаристом нового проекта станет Том Бидвелл. Автор сценария «Опаснейшего путешествия» готов приступить к работе. Кстати, именно ему пришла в голову идея полностью изменить привычный взгляд на дела, раскрываемые известным детективом.

Бидвелл предложил сделать главными героями нового проекта беспризорников, которые помогали Шерлоку Холмсу в его расследованиях, предоставляя сыщику важную информацию.

Портал NME цитирует сценариста:

У Шерлока Холмса есть группа беспризорных детей, которые помогают собирать улики, поэтому наш сериал о том, что было бы, если бы Шерлок оказался просто наркоманом и преступником, а его дела решали бы дети, и он только пользовался их трудом?

По задумке автора, Шерлок, по сути, станет преступником, присваивающим чужую славу.

Когда именно стоит ждать новое прочтение известной всем истории о знаменитом Шерлоке, пока не сообщается.