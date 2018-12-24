Назван самый популярный герой «Игры престолов»

В преддверии выхода на экраны заключительного сезона популярного сериала, специалисты провели опрос зрителей с целью узнать, у какого персонажа наибольшее количество поклонников.

Результаты опроса экспертов весьма удивили.

Предполагалось, что лидером рейтинга станет Джон Сноу , но зрители отдали свои голоса совсем другому персонажу.

Самым популярным персонажем «Игры престолов» поклонники сериала назвали Тириона Ланнистера, которого сыграл Питер Динклейдж , сообщает портал Her.

Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона занял почетное второе место, не сумев удержать лидерство прошлого года. Тогда именно его героя зрители признали самым популярным.

Третья ступень пьедестала принадлежит в этом году Арье Старк, сестре Джона Сноу, которую сыграла актриса Мэйси Уильямс.

Напомним, что финальная часть сериала «Игра престолов» выйдет на экраны в апреле 2019 года.