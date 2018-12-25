Чем завершится «Игра престолов» 

В 2011 году стартовал самый популярный и дорогой сериал современности «Игра престолов». Сага о вымышленном мире снимается по серии романов писателя Джорджа Мартина, хотя с каждым сезоном сюжет серий отходит от книг всё дальше. С первого же сезона сериал в жанре фэнтези обрёл многомилионную аудиторию, которая ждёт выхода каждой серии с нетерпением. Несмотря на то, что в фильме присутствует ненормативная лексика, показываются сцены жестокости и насилия, демонстрируются убийства, он завоевал множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус», и был обласкан критиками. Актёры, принимающие в участие в проекте, обеспечили себе внимание журналистов и любовь поклонников, превратившись в звёзд первой величины. Любопытно, что для сериала даже придумали искусственные языки, чтобы показать достоверность сюжета и придать истории большую реалистичность. Увы, в 2019 году фанатам «Игры престолов» придётся проститься с полюбившимися персонажами: создатели объявили, что восьмой сезон будет последним. Что же приготовили авторы зрителям и каким будет финал саги?
Смотрите видео и узнайте некоторые подробности о последнем сезоне «Игры престолов» и загадочных «белых ходоках».