Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет

Чем завершится «Игра престолов» 

Рамблер 1 час назад
В 2011 году стартовал самый популярный и дорогой сериал современности «Игра престолов». Сага о вымышленном мире снимается по серии романов писателя Джорджа Мартина, хотя с каждым сезоном сюжет серий отходит от книг всё дальше. С первого же сезона сериал в жанре фэнтези обрёл многомилионную аудиторию, которая ждёт выхода каждой серии с нетерпением. Несмотря на то, что в фильме присутствует ненормативная лексика, показываются сцены жестокости и насилия, демонстрируются убийства, он завоевал множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус», и был обласкан критиками. Актёры, принимающие в участие в проекте, обеспечили себе внимание журналистов и любовь поклонников, превратившись в звёзд первой величины. Любопытно, что для сериала даже придумали искусственные языки, чтобы показать достоверность сюжета и придать истории большую реалистичность. Увы, в 2019 году фанатам «Игры престолов» придётся проститься с полюбившимися персонажами: создатели объявили, что восьмой сезон будет последним. Что же приготовили авторы зрителям и каким будет финал саги?
Смотрите видео и узнайте некоторые подробности о последнем сезоне «Игры престолов» и загадочных «белых ходоках».
Комментарии
Сериалы , Видео , Джордж Мартин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бамблби» — лучшая затея из «Трансформеров»
Незаслуженно забытые праздничные фильмы
Звезда реалити-шоу пожаловалась на ужасные условия
Александр Петров: «Мы не вылезали из танка»1
13 новогодних фильмов от Анастасии Цветаевой
Видео
02:00
Марина Александрова вспомнила детство в коммуналке
Актеры Шоу-бизнес
08:58
Как сейчас выглядят актеры «Титаника»
Актеры
02:07
В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»
Фильмы
02:38
Единственная комедия в жизни Василия Ланового
Актеры Фильмы
05:10
Эпизоды в кино, которые часто ставят на паузу
Фильмы Актеры
11:27
Чем завершится «Игра престолов»
Сериалы
02:59
Никто не пришел проститься: судьба Георгия Вицина
Актеры
12:21
Лучшие моменты из мультфильмов Disney
Фильмы
00:52
«Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию
Актеры
04:31
Как сложилась жизнь Столярова, сыгравшего Садко
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение