Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Пирсинг
Триллер
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы!
Мультфильм
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет

Зачем Микки-Маусу перчатки 

Рамблер 10 часов назад
Мультфильмы создаются для детей, а они вряд ли задумываются об особенностях костюмов персонажей. Куда важнее характеры главных героев и их действия.
Но если пересмотреть сказочные истории в более взрослом возрасте, то сразу возникают вопросы. Например, очень многие животные из американских мультиков носят белые перчатки. Вспомните Микки-Мауса, Багз Банни, Пиноккио или Гуффи.
Несмотря на то, что их рисовали разные художники, все эти герои появляются на экране в белых перчатках. Зачем же нужен этот аксессуар персонажам?
Одна из версий говорит, что перчатки помогали аниматорам экономить время. На прорисовку частей лап пришлось бы потратить десятки часов, а перчатки избавили художников от этого.
Есть и другое мнение, которое изложил сам Уолт Дисней. Так, мультипликаторам хотелось сделать Микки Мауса более похожим на человека, поэтому решено было отказаться от мышиных лапок и дать грызуну перчатки.
Комментарии
Сериалы , Видео , Уолт Дисней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 актрис, которые начинали с обнаженных сцен18
Как живут участники шоу «Последний герой»
Секреты, которые звезды стараются скрыть4
Как снимают сцены взрывов в кино
Стал известен список победителей «Золотого глобуса»
Видео
03:00
Как Вячеслав Тихонов запел в кино
Актеры
10:04
Сериалы, на которые стоит потратить время
Сериалы
10:02
Зачем Микки-Маусу перчатки
Сериалы
03:34
Слишком сильные мультипликационные герои
ТВ
09:56
Самые умные персонажи триллеров
Фильмы
10:45
Звезды, у которых есть дублеры
Актеры
02:57
Как Екатерина Савинова смогла обойти Ивана Пырьева
Актеры
05:44
Мультик рассказал, что будет после смерти
Фильмы
10:13
Киноляпы, которые мало кто заметил
Фильмы
10:00
Тайные послания в сюжетах известных мультфильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение