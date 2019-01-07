Зачем Микки-Маусу перчатки

Мультфильмы создаются для детей, а они вряд ли задумываются об особенностях костюмов персонажей. Куда важнее характеры главных героев и их действия.

Но если пересмотреть сказочные истории в более взрослом возрасте, то сразу возникают вопросы. Например, очень многие животные из американских мультиков носят белые перчатки. Вспомните Микки-Мауса, Багз Банни, Пиноккио или Гуффи.

Несмотря на то, что их рисовали разные художники, все эти герои появляются на экране в белых перчатках. Зачем же нужен этот аксессуар персонажам?

Одна из версий говорит, что перчатки помогали аниматорам экономить время. На прорисовку частей лап пришлось бы потратить десятки часов, а перчатки избавили художников от этого.