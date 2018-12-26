Зрители назвали лучшие сериалы и тв-шоу года

26 декабря гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о данных ежегодного соцопроса «ВЦИОМ-Спутник», в котором назвали самые значимые события года, а также людей, которые достигли высот в разных направлениях. Немалая роль была отведена телевидению, которое все больше занимает умы россиян.

Что касается телепередач, то ток-шоу Андрея Малахова Дмитрия Борисова уступили первенство общественно-политической программе «60 минут», которую ведут супруги-журналисты Ольга Скабеева и Евгений Попов . Программа выходит на телеканале «Россия-1» с 2016 года, в ней осуждаются острые социальные и политические ситуации. В этом году, видимо, рейтинг ток-шоу значительно вырос. В итоге восемь процентов из 1600 опрошенных россиян отвели проекту первое место.

«Полицейский с Рублевки» и «Мажор». Они набрали по пять процентов. В первом снимаются Сергей Бурунов и Александра Бортич. Что касается сериалов, то самыми популярными у россиян стали. Они набрали по пять процентов. В первом снимаются Александр Петров

«Пес», «След» и «Тайны следствия». Как раз в декабре в кинотеатрах вышла киноверсия «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел». В «Мажоре» главный герой — Павел Прилучный . Сериал уже пережил три успешных сезона и продюсеры намерены снимать продолжение. По четыре процента набрали сериалы

Лучшими фильмами этого года стали «Движение вверх» и трилогия «Гоголь», набравшие по три процента.