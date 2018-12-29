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Звезда «Реальных пацанов» покидает сериал 

Рамблер 21 час назад
Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов собирается закончить работу в сериале. В эфире радиостанции «Эха Перми» актер признался, что хочет заняться более серьезными ролями.
Богданов отметил, что это решение окончательное и он не собирается возвращаться в проект в будущем, даже несмотря на то, что авторы сериала уговаривали его остаться и совмещать работу.
Актер заявил: «Ребята, конечно, расстроились. Но я всех по-честному предупредил. Сказал: „Ребята, я хочу идти дальше“. Конечно, пытались уговорить остаться: „Оно же друг другу не мешает“. Но знаете, для себя подметил, что это некое неуважение к тем творческим людям, которые во мне видят другого человека и другое амплуа».
Последнее его появление в сериале в роли Антохи будет в шестом сезон, который выйдет в марте 2019 года. Богданов не будет доигрывать весь сезон до конца и постепенно будет уходить от роли. По сюжету Антоха отправится на поиски лучшей жизни и покинет старых друзей.
Комментарии9
Сериалы , Антон Богданов
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