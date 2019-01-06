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Сериалы, которые можно посмотреть за день 

Рамблер 6 января 2019
Фото: Кадр из сериала "Записки юного врача"
Подборка мини-сериалов для тех, кто не может успокоиться, пока не посмотрит все серии, и не хочет надолго выпадать из жизни.

Записки юного врача

Кадр из сериала "Записки юного врача"
Смешной и грустный британский сериал с Дэниелом по мотивам одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова. Все восемь коротких серий смотрятся на одном дыхании, а Россия в изображении британцев не воспринимается картонной.

Большая перемена

Кадр из фильма "Большая перемена"
Сериал не сдает своих позиций на протяжении десятилетий и любим не одним поколением зрителей. Прекрасная история о запутанных чувствах и любви, рассказанная великолепными актерами.

Десятое королевство

Кадр из сериала "Десятое королевство"
Сказочная история о том, что происходило после окончания всех классических сказок и как простая официантка из Нью-Йорка спасает принца. Жива ли Золушка, как выглядит Белоснежка, что стало с волшебными бобами, которые посадил Джек, как поживают тролли и чем занимается голый король — это и многое другое наконец-то узнают настоящие фанаты сказок.
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Сериалы , Михаил Булгаков
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