Сериалы, которые можно посмотреть за день

Подборка мини-сериалов для тех, кто не может успокоиться, пока не посмотрит все серии, и не хочет надолго выпадать из жизни.

Записки юного врача

Кадр из сериала "Записки юного врача"

Смешной и грустный британский сериал с Дэниелом по мотивам одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова . Все восемь коротких серий смотрятся на одном дыхании, а Россия в изображении британцев не воспринимается картонной.

Большая перемена

Кадр из фильма "Большая перемена"

Сериал не сдает своих позиций на протяжении десятилетий и любим не одним поколением зрителей. Прекрасная история о запутанных чувствах и любви, рассказанная великолепными актерами.

Десятое королевство

Кадр из сериала "Десятое королевство"

Сказочная история о том, что происходило после окончания всех классических сказок и как простая официантка из Нью-Йорка спасает принца. Жива ли Золушка, как выглядит Белоснежка, что стало с волшебными бобами, которые посадил Джек, как поживают тролли и чем занимается голый король — это и многое другое наконец-то узнают настоящие фанаты сказок.