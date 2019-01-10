HBO показал первый кадр «Нового папы» с Джудом Лоу

В Сети появился первый официальный кадр из сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в главной роли. Этот сериал — продолжение проекта Паоло Соррентино «Молодой Папа», который вышел на канале HBO.

Джуд Лоу вновь сыграет Ленни Белардо, которому по сюжету удалось стать самым молодым в истории папой римским Пием XIII. В сериале также снимется Джон Малкович , который сыграет нового главу католической церкви

Сюжет «Нового папы» не раскрывается, подробности держатся в тайне. Впрочем, уже известно, что новое шоу не является прямым продолжением «Молодого Папы». Сериал будет самостоятельным произведением.

Выход сериала «Новый Папа» ожидается в ноябре 2019 года.