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HBO показал первый кадр «Нового папы» с Джудом Лоу 

Рамблер 10 января 2019
Фото: @HBO
В Сети появился первый официальный кадр из сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в главной роли. Этот сериал — продолжение проекта Паоло Соррентино «Молодой Папа», который вышел на канале HBO.
Джуд Лоу вновь сыграет Ленни Белардо, которому по сюжету удалось стать самым молодым в истории папой римским Пием XIII. В сериале также снимется Джон Малкович, который сыграет нового главу католической церкви.
Паоло Соррентино вновь выступил режиссером всех восьми эпизодов «Нового папы», он также принимал участие в создании сценария вместе с Умберто Контарелло и Стефано Бисесом. В сериале также снялись Марк Иванир, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Массимо Гини и другие.
Сюжет «Нового папы» не раскрывается, подробности держатся в тайне. Впрочем, уже известно, что новое шоу не является прямым продолжением «Молодого Папы». Сериал будет самостоятельным произведением.
Выход сериала «Новый Папа» ожидается в ноябре 2019 года.
Комментарии
Сериалы , Ульрих Томсен , Марк Иванир , Паоло Соррентино , Массимо Гини , Джон Малкович , Джуд Лоу , Генри Гудман , Католическая церковь
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