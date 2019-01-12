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Короткие сериалы для тех, кто любит смотреть все залпом 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Острые предметы"
Интересные сюжеты, развязку которых можно узнать, потратив всего лишь день.

Рассказ служанки, 2017

Кадр из сериала "Рассказ служанки"
У этого сериала уже два сезона, а в этом году обещают выпустить третий. В каждом сезоне — 10-13 серий по часу. В целом, история про недалекое будущее, в котором у человечества большие проблемы с рождаемостью, быстро "цепляет". Уж точно вам станет интересно, к чему приведет радикальная политика нового государства Галаада. Здесь женщин, которые еще способны родить, делают буквально рабынями высокопоставленных чинов.

Большая маленькая ложь, 2017

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
У этого драматического сериала всего семь серий, которые длятся не больше часа. Однако после просмотра остается такое впечатление, будто прожита отдельная жизнь вместе с главными героями. Интрига заключается в том, что сюжет должен раскрыть, кого убили на благотворительном школьном балу и кто это сделал. Однако имя жертвы и ее убийцы до конца последней серии не называется, из-за чего во время просмотра постоянно возникают различные подозрения, которые держат зрителя в напряжении.

Острые предметы, 2018

Кадр из сериала "Острые предметы"
В этом сериале восемь серий. Сюжет рассказывает историю журналистки Камиллы Прикер, которая вынуждена вернуться в свой родной городок в штате Миссури, чтобы написать статью о недавнем жестоком убийстве девушки. Параллельно зрителю показывают историю самой Камиллы, страдающей от тяжелого психического расстройства, которое развилось на фоне крайне болезненных отношений с матерью.

Ярмарка тщеславия, 2018

Кадр из сериала "Ярмарка тщеславия"
Мини-сериал (семь серий) по классическому роману Уильяма Теккерея о сироте Ребекке Шарп, которая выросла невообразимой авантюристкой. Закончив институт благородных девиц, Бекки делает все, чтобы вырваться из нищеты и пробиться в высшее общество. Она виртуозно манипулирует и мужчинами, и женщинами, и вскоре ее мечта становится реальностью…
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