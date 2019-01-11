Зрители увидели Пугачеву в новом сериале NETFLIX

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Матрешка». В центре сюжета — женщина Надя, которая не может пережить одну затянувшуюся ночь: каждый раз, пытаясь уйти с вечеринки в свою честь, она погибает в результате несчастного случая.

Англоязычные пользователи отметили схожесть идеи проекта с «Днем сурка» и «Счастливым днем смерти», обвинив создателей в плагиате. Им оппонируют те, кто считает, что черная комедия о закольцованной смерти в виде сериала — интересный эксперимент, который заслуживает внимания.

Но главное сходство сериала все же разглядели русские: актриса Наташа Лионн («Кейт и Лео», «Оранжевый — хит сезона») очень напоминает молодую Аллу Пугачеву . Сделано это специально или нет — вопрос открытый. Но с учетом русского бекграунда главной героини, — вполне может быть. «Если там не будет сцены, где она пытается выбраться из временной петли под "Старинные часы", закрывайте сериал», «Спасибо, все ждала когда заиграет "Любовь похожая на сон"», — иронично замечали некоторые.

Прошедшую в Лос-Анджелесе церемонию вручения «Золотых глобусов» называют триумфом Netflix. Черно-белая драма ROMA режиссера Альфонсо Куарона стала лучшим фильмом на иностранном языке, а сам Куарон — лучшим режиссером. Сериал «Метод Комински», главную роль в котором исполнил Майкл Дуглас , признали лучшим комедийным сериалом. При этом сам Дуглас получил «Глобус» за лучшую роль в комедийном сериале.

Полный сезон «Матрешки» выйдет на стриминговой платформе 1 февраля.