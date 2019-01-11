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Зрители увидели Пугачеву в новом сериале NETFLIX 

Рамблер 20 часов назад
Фото: Кадр из сериала «Жизни матрешки»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Матрешка». В центре сюжета — женщина Надя, которая не может пережить одну затянувшуюся ночь: каждый раз, пытаясь уйти с вечеринки в свою честь, она погибает в результате несчастного случая.
Англоязычные пользователи отметили схожесть идеи проекта с «Днем сурка» и «Счастливым днем смерти», обвинив создателей в плагиате. Им оппонируют те, кто считает, что черная комедия о закольцованной смерти в виде сериала — интересный эксперимент, который заслуживает внимания.
Но главное сходство сериала все же разглядели русские: актриса Наташа Лионн («Кейт и Лео», «Оранжевый — хит сезона») очень напоминает молодую Аллу Пугачеву. Сделано это специально или нет — вопрос открытый. Но с учетом русского бекграунда главной героини, — вполне может быть. «Если там не будет сцены, где она пытается выбраться из временной петли под "Старинные часы", закрывайте сериал», «Спасибо, все ждала когда заиграет "Любовь похожая на сон"», — иронично замечали некоторые.
Прошедшую в Лос-Анджелесе церемонию вручения «Золотых глобусов» называют триумфом Netflix. Черно-белая драма ROMA режиссера Альфонсо Куарона стала лучшим фильмом на иностранном языке, а сам Куарон — лучшим режиссером. Сериал «Метод Комински», главную роль в котором исполнил Майкл Дуглас, признали лучшим комедийным сериалом. При этом сам Дуглас получил «Глобус» за лучшую роль в комедийном сериале.
Полный сезон «Матрешки» выйдет на стриминговой платформе 1 февраля.
Комментарии
Сериалы , Альфонсо Куарон , Майкл Дуглас , Наташа Лионн , Алла Пугачева , Netflix
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