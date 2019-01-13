Как популярные сериалы адаптируют в разных странах

Сегодняшние сериалы заменили зрителям кинофильмы.

Голливудские блокбастеры давно превратились в набор трюков, дополненных компьютерными эффектами, но большинство из нас хочет следить за развитием сюжета, поэтому и привыкает каждый вечер смотреть серию-другую любимого сериала. Но когда на экране появляется слово «Конец», то хочется всплакнуть, ведь другого такого сериала нет. Впрочем, это не совсем так. Во многих странах выпускают адаптированные сериалы, и некоторые становятся весьма успешными.

1. После феноменального успеха сериала «Во все тяжкие» в Колумбии создали аналог с названием «Метастазы». Этот проект стал одним из самых дорогих на колумбийском телевидении.

2. История про харизматичного скептика-врача «Доктор Хаус» стартовала в 2004 году, но уже в 2006 году японцы придумали собственный сериал «Медицинская команда „Дракон“».

3. Британский сериал «Офис» вышел в 2001 году. За пару лет он стал любимцем зрителей, что вызвало появление клонов по всему миру. Но самый удачной адаптацией признали американский сериал «Офис», а многие даже считают, что копия куда лучше оригинала.