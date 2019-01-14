HBO назвал дату выхода 8 сезона «Игры престолов»

Кабельная сеть HBO объявила дату выхода последнего сезона сериала «Игра престолов»: показ первого эпизода запланирован на 14 апреля. В официальном Twitter компании был опубликован тизер с подписью: «90 дней, 23 часа, 55 мин, 27 секунд». В ролике оставшиеся члены семьи Старков — Арья, Санса и Джон Сноу — находят в усыпальнице родового замка Винтерфелл свои статуи и готовятся к новой битве.

Ранее релиз финального сезона планировали перенести на лето. Об этом заявлял один из из создателей шоу Джо Бауэр, отвечающий за специальные визуальные эффекты. Предполагалось, что сезон выйдет не раньше первого июня, но, похоже, компания HBO решила порадовать поклонников, ускорив процесс.

Восьмой сезон «Игры престолов» станет заключительным. Уже известно, что в нем будет шесть серий. Впрочем, вовсю идет работа над другими проектами из вселенной Джорджа Мартина . Известно, что HBO разрабатывает спин-офф сериала, который получит название «Долгая ночь». Действие будет развиваться за сотни лет до событий, описанных в «Игре престолов». В сериале будут раскрыты тайны Вестероса и семьи Старков, раскрыто происхождение белых ходоков.

Сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Проект является самым успешным в истории HBO, он неоднократно получал статуэтки «Эмми» и стабильно занимает высшие позиции в списке самых дорогих проектов в истории телевидения.