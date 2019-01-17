Сериалы, которые можно посмотреть за один уикенд 

Есть сериалы, которые длятся месяцами и даже годами. А есть другие истории, состоящие всего из нескольких серий, которые с лёгкостью можно пересмотреть за пару выходных. Если вы решили провести уикенд у телевизора, то выберите один их многосерийных фильмов, о которых рассказывает видео. Все эти сериалы сняты в последние годы пришлись по вкусу зрителям и собрали отличные отзывы. В число рейтинговых саг недавнего времени попали сериалы «Ночной администратор» (2016) с Хью Лори, «Молодой папа» (2016) с Джудом Лоу, «Побег из тюрьмы Даннемора» (2018) с Бенисио Дель Торо, «Острые предметы» (2018) с Эми Адамс.