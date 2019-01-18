Джим Парсонс написал прощальное письмо Шелдону

Джим Парсонс , звезда сериала «Теория большого взрыва», известный всем по роли Шелдона Купера, написал прощальное письмо своему персонажу. Парсонс решил это сделать после 12 лет существования шоу. Он не раз говорил в интервью, что ему сложно расставаться с любимым персонажем.

«Привет, Шелдон, это Джим. Я помогал воплощать тебя в жизнь 12 лет. И теперь пришло время попрощаться. Ты знаешь, я никогда не смогу расстаться с тобой окончательно, потому что, во-первых, я помог тебя создать, а во-вторых, воплощение тебя на экране в течение столь долгого времени в некотором смысле изменило и меня самого”, — написал актер.

Парсонс также поделился: «Знаешь что, хоть мы и попрощались, мы обязательно увидимся. Тебя же постоянно повторяют по ТВ, так что я не смогу избегать наших встреч».

Несмотря на то, что актер уже попрощался со своим экранным персонажем, зрителей все еще ждет 12 серий нового 13-го эпизода под названием "Подтверждение поляризации".