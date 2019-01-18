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Джим Парсонс написал прощальное письмо Шелдону 

Рамблер 13 часов назад
Фото: @therealjimparsons
Джим Парсонс, звезда сериала «Теория большого взрыва», известный всем по роли Шелдона Купера, написал прощальное письмо своему персонажу. Парсонс решил это сделать после 12 лет существования шоу. Он не раз говорил в интервью, что ему сложно расставаться с любимым персонажем.
«Привет, Шелдон, это Джим. Я помогал воплощать тебя в жизнь 12 лет. И теперь пришло время попрощаться. Ты знаешь, я никогда не смогу расстаться с тобой окончательно, потому что, во-первых, я помог тебя создать, а во-вторых, воплощение тебя на экране в течение столь долгого времени в некотором смысле изменило и меня самого”, — написал актер.
Парсонс также поделился: «Знаешь что, хоть мы и попрощались, мы обязательно увидимся. Тебя же постоянно повторяют по ТВ, так что я не смогу избегать наших встреч».
Несмотря на то, что актер уже попрощался со своим экранным персонажем, зрителей все еще ждет 12 серий нового 13-го эпизода под названием "Подтверждение поляризации".
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Сериалы , Джим Парсонс
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