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Звезде «Игры престолов» запретили мыть голову ради роли 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Какие только условия не приходится выполнять актерам, чтобы быть в кадре убедительнее. Вот и исполнилнительница роли Сансы Старк в "Игре престолов" Софи Тернер призналась, что по требованию режиссеров не мыла голову во время съемок пятого и последущего сезонов.
Актриса рассказала, что пока ее героиня по сюжету жила в приемлемых условиях, проблем с волосами не было. Но затем Санса Старк попадает в более суровые условия. Поэтому о чистых волосах и укладке пришлось забыть и актрисе.
Софи рассказала, что ее волосы были настолько грязными, что к ним прилипал искусственный снег. В итоге режиссеры сжалились над девушкой и позволили носить парики, имитирующие засаленную шевелюру.
Напомним, что последний сезон "Игры престолов" стартует 14 апреля 2019 года.
Сериалы , Софи Тернер
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