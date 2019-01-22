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5 российских сериалов, которые стоит посмотреть 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Обычная женщина"
Индустрия сериалов в России стремительно развивается и завоевывает внимание все большего количества зрителей. В минувшем году вышло сразу несколько громких проектов, покоривших публику оригинальным сюжетом, блестящим актерским составом и сильной режиссурой. Мы собрали 5 лучших российских сериалов, которые нельзя пропустить.

Ворона

По сюжету Анна Воронцова, которую играет Елизавета Боярская, работает в следственном комитете. За фамилию коллеги прозвали ее Вороной. Она уже три недели не хочет прислушаться к жене известного фотографа и не возбуждает дело о его пропаже. Он уже не первый раз не выходит на связь с супругой. Чуть позже выясняется, что фотограф все-таки погиб. Воронцова чувствует вину за произошедшее и решает сама разобраться в этом деле. Сериал вышел на телеканале НТВ, режиссерами выступили Ольга Ангелова и Евгений Сосницкий.
Кадр из сериала "Ворона"

Домашний арест

Стриминговая платформа ТНТ Premier выпустила комедийный сериал «Домашний арест» про чиновников. Мэр небольшого городка попался на крупной взятке и судом ему назначен домашний арест по месту прописки. Чиновник, который хотел быть ближе к народу и казаться скромней, решил прописаться не в своем особняке, а в старой коммунальной квартире. В ней он вырос и провел все свое детство, теперь ему заново придется выстраивать отношения с жильцами квартиры.
Кадр из сериала "Домашний арест"

Обычная женщина

Телеканал ТВ-3 выпустил драму с Анной Михалковой в главной роли. Она играет 39-летнюю Марину, владелицу маленького бизнеса — цветочного магазина. Она вполне счастлива в браке, ее муж работает хирургом, а две дочки учатся — одна в школе, другая в университете. Окружающим ее жизнь кажется легкой и счастливой, но никто не догадывается, какие тайны она может хранить.
Кадр из сериала "Обычная женщина"

Лучше, чем люди

Стриминговая платформа Start выпустила сериал «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой и Кириллом Кяро в главных ролях. Действие фильма переносит нас в 2029 год. Роботы стали реальностью и теперь есть в каждом доме. Поначалу они были призваны подменять людей в шахтах, космосе и на тяжелом производстве, но больше пригодились в домашних делах — варить кофе, готовить завтрак, следить за детьми. Но есть и те, кто недоволен такими соседями и готов с ними бороться.
Кадр из сериала "Лучше, чем люди"

Звоните ДиКаприо

Стриминговая платформа ТНТ Premier выпустила сериал «Звоните ДиКаприо» про отношения двух братьев. В главных роля снялись Александр Петров и Андрей Бурковский, режиссером картины выступил Жора Крыжовников, известный по работе над фильмами «Горько!» и «Самый лучший день». По сюжету Егор Румянцев (Александр Петров) — телезвезда сериала про врачей, словил звездную болезнь — начал опаздывать на съемки, путается в любовных связях, всех обманывает и уважает только свое мнение. Но однажды он узнает, что у него ВИЧ. Его брат Лев (Андрей Бурковский) работает на кабельном канале и мечтает занять место известного брата.
Кадр из сериала "Звоните ДиКаприо"
Комментарии
Сериалы , Евгений Сосницкий , Паулина Андреева , Кирилл Кяро , Елизавета Боярская , Андрей Бурковский , Анна Михалкова , Александр Петров , Анна Воронцова , Жора Крыжовников , СКР , НТВ
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