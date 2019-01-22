5 российских сериалов, которые стоит посмотреть

Индустрия сериалов в России стремительно развивается и завоевывает внимание все большего количества зрителей. В минувшем году вышло сразу несколько громких проектов, покоривших публику оригинальным сюжетом, блестящим актерским составом и сильной режиссурой. Мы собрали 5 лучших российских сериалов, которые нельзя пропустить.

Ворона

Кадр из сериала "Ворона"

Домашний арест

Стриминговая платформа ТНТ Premier выпустила комедийный сериал «Домашний арест» про чиновников. Мэр небольшого городка попался на крупной взятке и судом ему назначен домашний арест по месту прописки. Чиновник, который хотел быть ближе к народу и казаться скромней, решил прописаться не в своем особняке, а в старой коммунальной квартире. В ней он вырос и провел все свое детство, теперь ему заново придется выстраивать отношения с жильцами квартиры.

Кадр из сериала "Домашний арест"

Обычная женщина

Телеканал ТВ-3 выпустил драму с Анной Михалковой в главной роли. Она играет 39-летнюю Марину, владелицу маленького бизнеса — цветочного магазина. Она вполне счастлива в браке, ее муж работает хирургом, а две дочки учатся — одна в школе, другая в университете. Окружающим ее жизнь кажется легкой и счастливой, но никто не догадывается, какие тайны она может хранить.

Кадр из сериала "Обычная женщина"

Лучше, чем люди

Стриминговая платформа Start выпустила сериал «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой Кириллом Кяро в главных ролях. Действие фильма переносит нас в 2029 год. Роботы стали реальностью и теперь есть в каждом доме. Поначалу они были призваны подменять людей в шахтах, космосе и на тяжелом производстве, но больше пригодились в домашних делах — варить кофе, готовить завтрак, следить за детьми. Но есть и те, кто недоволен такими соседями и готов с ними бороться.

Кадр из сериала "Лучше, чем люди"

Звоните ДиКаприо

Стриминговая платформа ТНТ Premier выпустила сериал «Звоните ДиКаприо» про отношения двух братьев. В главных роля снялись Александр Петров Андрей Бурковский , режиссером картины выступил Жора Крыжовников , известный по работе над фильмами «Горько!» и «Самый лучший день». По сюжету Егор Румянцев (Александр Петров) — телезвезда сериала про врачей, словил звездную болезнь — начал опаздывать на съемки, путается в любовных связях, всех обманывает и уважает только свое мнение. Но однажды он узнает, что у него ВИЧ. Его брат Лев (Андрей Бурковский) работает на кабельном канале и мечтает занять место известного брата.