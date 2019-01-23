Лучшие отечественные сериалы

Ежегодно на телеэкранах появляется множество сериалов, но очень многие мыльные оперы разочаровывают зрителей и нелепыми сценариями, и неудачными декорациями, и плохой актёрской игрой. Однако иногда появляются и по-настоящему качественные истории, которые не на шутку затягивают публику. Несмотря на то, что отечественный кинематограф в последние годы принято ругать, и в нашей стране создаются сериалы, которые хочется смотреть.

Ролик рассказывает и многосерийных сагах советского и российского производства, которые покорили не только россиян, но и телезрителей в других странах.