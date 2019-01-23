Сериал «Ланцет» выйдет в эфир 28 января 

Сериал с Павлом Трубинером в главной роли стартует на Первом канале 28 января.
Герой Трубинера — кардиохирург Илья Ладынин, которого однокурсники прозвали Ланцетом. Его жена заболевает и умирает, сын винит в этом отца и уезжает к бабушке. На нервной почве у Ильи наичнается тремор рук, он не способен больше оперировать. Герой уже готов распрощаться с делом своей жизни, но ему предлагают возглавить отделение больницы, которое специализируется на внутренних расследованиях. Герой принимает его, надеясь найти ошибку в лечении его жены.
Режиссером сериала выступила Елена Николаева, известная по таким работам как "Попса", "Манекенщица", "Ангел в сердце", "Комиссарша".
В сериале также сыграли Полина Агуреева ("Ликвидация"), Евгения Симонова ("Обыкновенное чудо", "В бой идут одни старики"), Иван Рудаков ("Алешкина любовь"), Борис Каморзин ("Монах и бес"), Иван Жидков ("Моя революция").