Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет

Сериал «Ланцет» выйдет в эфир 28 января 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Ланцет"
Сериал с Павлом Трубинером в главной роли стартует на Первом канале 28 января.
Герой Трубинера — кардиохирург Илья Ладынин, которого однокурсники прозвали Ланцетом. Его жена заболевает и умирает, сын винит в этом отца и уезжает к бабушке. На нервной почве у Ильи наичнается тремор рук, он не способен больше оперировать. Герой уже готов распрощаться с делом своей жизни, но ему предлагают возглавить отделение больницы, которое специализируется на внутренних расследованиях. Герой принимает его, надеясь найти ошибку в лечении его жены.
Режиссером сериала выступила Елена Николаева, известная по таким работам как "Попса", "Манекенщица", "Ангел в сердце", "Комиссарша".
В сериале также сыграли Полина Агуреева ("Ликвидация"), Евгения Симонова ("Обыкновенное чудо", "В бой идут одни старики"), Иван Рудаков ("Алешкина любовь"), Борис Каморзин ("Монах и бес"), Иван Жидков ("Моя революция").
Сериалы , Полина Агуреева , Елена Николаева , Иван Жидков , Борис Каморзин , Павел Трубинер , Евгения Симонова , Иван Рудаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда взялся робот Вертер1
Кожевникова раскрыла правду о сериале «Универ»6
Юные артисты, карьера которых покатилась под откос1
10 фильмов о доброте1
«Квартет И» решился на громкую связь
Видео
01:57
Сборы «Т-34» превысили 2 миллиарда рублей
Фильмы
02:58
Как Гурченко чуть не стала инвалидом на съемках
Актеры
06:42
Впечатляющие изменения звезд ради роли
Актеры
08:23
Самые ожидаемые премьеры 2019 года
Фильмы
04:38
Юные артисты, карьера которых покатилась под откос
Актеры
10:06
Фильмы, принёсшие создателям лишь убытки
Фильмы Актеры
11:47
Лучшие отечественные сериалы
Сериалы
04:23
Почему актриса из «Места встречи» покончила с собой
Актеры
04:42
Что стало с актерами «Особенностей национальной охоты»
Актеры
02:45
Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение