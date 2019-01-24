Сериалы, основанные на реальных событиях

Конечно, эти сериалы не документальные, но истории, которые легли в их основу, действительно поражают.

«Во все тяжкие» (2008)

Главный герой этого сериала — школьный учитель химии Уолтер Уайт. Он узнает, что болен раком легких и решает заняться изготовлением метамфетамина, чтобы оставить своей семье наследство. При создании этой драмы продюсеры вдохновились сразу двумя историями: в первой учитель химии из Техаса делал наркотики прямо на территории школы, а во второй мужчина Стивен Доран начал заниматься продажей наркотиков после того, как у него диагностировали тяжелую болезнь.

«Американская история преступлений» (2016)

Кадр из сериала "Американская история преступлений"

Каждый новый сезон этого сериала рассказывает разные истории. Первая была основана на деле об убийстве жены известного спортсмена О. Джея Симпсона , а вторая раскрыла трагическую смерть дизайнера Джанни Версаче . Сейчас съемочная группа занимается созданием третьего и четвертого сезонов, которые расскажут об урагане Катрина и политическом скандале Клинтон-Левински.

«Корона» (2016)

Кадр из сериала "Корона"

Исторический сериал начинает свое повествование с момента свадьбы королевы Елизаветы II в 1947 году и рассказывает историю ее правления до сегодняшнего дня. Пока что вышло только два сезона, которые уже успели охватить Суэцкий кризис, отставку третьего премьер-министра после политического скандала «Дело Профьюмо» и рождение принца Эдварда в 1964 году. Кстати, этот сериал стал самым дорогим в истории кинематографа: бюджет каждой серии составил $5 млн (333 млн рублей).

«Оранжевый — хит сезона» (2013)

Кадр из сериала "Оранжевый — хит сезона"

Комедийная драма, рассказывающая о жизни в женской тюрьме, основана на автобиографической книге американки Пайпер Керман. По сюжету, главную героиню сажают тюрьму за пособничество в продаже наркотиков, несмотря на то, что ее преступление было совершено 10 лет назад, она вынуждена отбывать свое наказание. Теперь девушка вынуждена не только привыкать к новым условиям, но и выживать в них. В 2014 году этот сериал стал одним из самых успешных, получив «Эмми» в 3 из 12 номинаций.