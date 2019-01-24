Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Mary Queen of Scots/Две королевы - английский язык/русские субтитры
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Астерикс и тайное зелье
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет

Сериалы, основанные на реальных событиях 

Рамблер 3 часа назад
Конечно, эти сериалы не документальные, но истории, которые легли в их основу, действительно поражают.

«Во все тяжкие» (2008)

Главный герой этого сериала — школьный учитель химии Уолтер Уайт. Он узнает, что болен раком легких и решает заняться изготовлением метамфетамина, чтобы оставить своей семье наследство. При создании этой драмы продюсеры вдохновились сразу двумя историями: в первой учитель химии из Техаса делал наркотики прямо на территории школы, а во второй мужчина Стивен Доран начал заниматься продажей наркотиков после того, как у него диагностировали тяжелую болезнь.

«Американская история преступлений» (2016)

Кадр из сериала "Американская история преступлений"
Каждый новый сезон этого сериала рассказывает разные истории. Первая была основана на деле об убийстве жены известного спортсмена О. Джея Симпсона, а вторая раскрыла трагическую смерть дизайнера Джанни Версаче. Сейчас съемочная группа занимается созданием третьего и четвертого сезонов, которые расскажут об урагане Катрина и политическом скандале Клинтон-Левински.

«Корона» (2016)

Кадр из сериала "Корона"
Исторический сериал начинает свое повествование с момента свадьбы королевы Елизаветы II в 1947 году и рассказывает историю ее правления до сегодняшнего дня. Пока что вышло только два сезона, которые уже успели охватить Суэцкий кризис, отставку третьего премьер-министра после политического скандала «Дело Профьюмо» и рождение принца Эдварда в 1964 году. Кстати, этот сериал стал самым дорогим в истории кинематографа: бюджет каждой серии составил $5 млн (333 млн рублей).

«Оранжевый — хит сезона» (2013)

Кадр из сериала "Оранжевый — хит сезона"
Комедийная драма, рассказывающая о жизни в женской тюрьме, основана на автобиографической книге американки Пайпер Керман. По сюжету, главную героиню сажают тюрьму за пособничество в продаже наркотиков, несмотря на то, что ее преступление было совершено 10 лет назад, она вынуждена отбывать свое наказание. Теперь девушка вынуждена не только привыкать к новым условиям, но и выживать в них. В 2014 году этот сериал стал одним из самых успешных, получив «Эмми» в 3 из 12 номинаций.
Комментарии
Сериалы , Видео , Елизавета II , Джанни Версаче , Джей Симпсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 причин выключить телевизор и включить интернет1
Откуда взялся робот Вертер3
Кожевникова раскрыла правду о сериале «Универ»12
Юные артисты, карьера которых покатилась под откос2
10 фильмов о доброте1
Видео
01:57
Сборы «Т-34» превысили 2 миллиарда рублей
Фильмы
02:58
Как Гурченко чуть не стала инвалидом на съемках
Актеры
06:42
Впечатляющие изменения звезд ради роли
Актеры
06:17
Неожиданные ляпы в голливудских блокбастерах
Фильмы
08:28
Тайные смыслы фильмов про Гарри Поттера
Фильмы
09:35
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы
08:23
Самые ожидаемые премьеры 2019 года
Фильмы
04:38
Юные артисты, карьера которых покатилась под откос
Актеры
10:06
Фильмы, принёсшие создателям лишь убытки
Фильмы Актеры
11:47
Лучшие отечественные сериалы
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение